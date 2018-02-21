Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Билли Грэм скончался в своем доме в Северной Каролине

Пастор американской баптистской церкви, один из самых влиятельных проповедников XX века Билли Грэм скончался в возрасте 99 лет.

Грэм стал одним из самых узнаваемых апологетов христианства, начав свою глобальную миссию на стадионах и аренах Лондона в 1954 году.

Он умер в своем доме в Монреате в Северной Каролине, сообщил спикер Евангелистской ассоциации Билли Грэма.

По некоторым оценкам, за время 60-летней миссионерской деятельности Грэма, его проповеди прослушали сотни миллионов людей.

К миллионам из них Грэм обращался с телеэкрана - он был первым, кто использовал это средство коммуникации в таких масштабах, чтобы нести проповедь о спасении.

От юного проповедника до международного феномена

Рожденный в 1918 году и выросший на родительской ферме в Шарлотте в Северной Каролине, Билли Грэм принял христианство в шестнадцатилетнем возрасте, после того, как побывал на проповеди странствующего евангелиста.

Он был возведен в пасторский сан в 1939 году, когда ему исполнился 21 год.

Репутация Грэма начала складываться в 1949 году в Лос-Анджелесе, где он два месяца проводил службы в огромном шатре.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Проповедь в Париже в 1986 году

За годы своей миссионерской деятельности он побывал в самых отдаленных уголках мира, включая Северную Корею, выступал перед огромными аудиториями, такими как двенадцатитысячная Харингей-арена в Лондоне в 1954 году.

Грэму удалось избежать скандалов, подобных тем, что сопровождают многих телевизионных проповедников.

Со временем его пылкая манера проповеди уступила место более сдержанной под влиянием прожитых лет.

Часть мировой истории

Президент США Дональд Трамп воздал почести умершему, написав в своем "Твиттере": "Великий Билли Грэм умер. Равных ему не было! Это большая потеря для христианства и всех верующих. Совершенно особенный человек".

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уилби разместил "Твиттере" сообщение, в котором назвал Грэма образцом современного христианина.

Известный борец за права человека преподобный Джесси Джексон также был среди почтивших память Билли Грэма.

Духовник президентов

Грэм был личным другом нескольких американских президентов, включая Трумана, Никсона и Обаму, на чьем последнем митинге в Нью-Йорке в 2005 он выступил с проповедью в возрасте 86 лет.

Он играл в гольф с Джеральдом Фордом и проводил отпуск с Джорджем Бушем-старшим. Сын последнего, Джордж Буш-младший, обращался к Грэму в 2010 году, желая вернуться к вере.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Билли Грэм (в центре) был другом Джорджа Буша, Билла Клинтона и Джимми Картера

Грэм приветствовал Никсона на посту президента, но сам же подверг его критике после Уотергейтского скандала.

Барак Обама стал 12-м президентом, который встречался с Грэмом, посетив проповедника в его доме в Северной Каролине в 2010 году.

Позже Грэм признал, что близость к власти могла скомпрометировать его миссионерскую деятельность.

"Если бы у меня была возможность начать все снова - я постарался бы избежать участия в любых политических кампаниях. Единственное достойное дело для проповедника - нести слово Божье".