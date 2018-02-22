Либер британских лейбористов требует извинений за слова о шпионаже

Image caption Парламентарий Бен Брэдли сделал далекоидущие выводы из газетных спекуляций

Адвокаты лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина требуют извинений и пожертвований в пользу благотворительных организаций от депутата-тори, заявившего, что Кобин продавал британские секреты "шпионам-коммунистам".

Консерватор Бен Брэдли удалил вызвавший негодование Корбина твит, после того как лидер лейбористов пригрозил ему судом.

В заявлении юристов Корбина сказано: "Предположение о том, что наш клиент, который, как вы знаете, является лидером официальной оппозиции Ее Величества и лидером Лейбористской партии, участвовал в преступных актах предательства и шпионажа, может нанести максимальный ущерб репутации любого британского гражданина, не говоря уже о таком видном политике".

"Как заместитель председателя Консервативной партии, вы полностью осознавали, насколько серьезный вред был нанесен или, вероятно, мог быть нанесен репутации нашего клиента вашим клеветническим заявлением".

"Шпионский" скандал вокруг лидера Лейбористской партии Британии разгорелся несколько дней назад, о нем написали сразу несколько британских газет, в том числе The Times, The Daily Telegraph и Guardian, затем тему подхватили и другие СМИ.

Джереми Корбин и чехословацкий дипломат

Изначально газета Sun, со ссылкой на архивные документы спецслужб Чехословакии (STB), утверждала, что Корбин в 80-е годы встречался с неким чехословацким дипломатом, на самом деле являвшимся разведчиком.

Газета утверждала, что в архивах спецслужб Чехословакии якобы говорится, что офицер чехословацкой разведки, работавший в посольстве под именем Ян Димич, будто бы встречался с Корбином в Лондоне в 1986 и 1987 годах и пытался его завербовать.

Image caption Джереми Корбин в 1983 году был избран в британский парламент от округа Ислингтон-Норт в Лондоне и примкнул к группе "Социалистическая кампания", представлявшей наиболее левую часть лейбористов

Лейбористская партия сразу назвала эти заявления "смехотворной клеветой".

Джереми Корбин заявил, что встречался с чехословацким дипломатом, но никогда сознательно не встречался со шпионом.

Он также отметил, что в восьмидесятые годы часто встречался с представителями правительств иностранных государств.

Давление на Корбина еще больше усилилось после того, как премьер-министр Британии Тереза Мэй призвала политика к открытости и прозрачности.

Директор архива службы безопасности Чехии сообщила, что из документов следует, что к Корбину присматривались, но он никогда не был ни информатором, ни секретным агентом.

Защита репутации

Между тем Брэдли обвинил лидера лейбористов в том, что тот сознательно встречался с чехословацким шпионом в разгар холодной войны.

Адвокаты Джереми Корбина теперь требует от консерватора выплатить сумму, равную сумме ущерба, но направить компенсацию на благотворительные нужды, по выбору Джереми Корбина. Они также требуют, чтобы Брэдли оплатил судебные издержки и дал "письменное обязательство" не повторять свои заявления.