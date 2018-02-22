Навального и его соратника задержали в Москве. Они могут пропустить выборы

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Оппозиционер Алексей Навальный и его соратник Леонид Волков задержаны в Москве. Еще один соратник оппозиционера, Геннадий Албуров, предположил, что Навального и Волкова хотят арестовать на 30 суток, чтобы на свободу они вышли уже после президентских выборов 18 марта.

По словам Навального, его задержали сразу после того, как он вышел от стоматолога. В свою очередь Волков сообщил у себя в "Твиттере", что был задержан в аэропорту Шереметьево, когда готовился вылететь в Уфу. Обоих задержали сотрудники второго оперативного полка.

Ни Навальный, ни Волков не сообщили, на каких основаниях их задержали и объяснили ли им эти основания. Навальный сообщил только, что его куда-то везут.

Навального 28 января уже задерживали в Москве во время несогласованной акции в поддержку объявленного им бойкота президентских выборов. Ему грозил арест на срок до 30 суток, однако в суд протокол передавать не стали, отпустив политика под обязательство о явке.

Сразу после этого Навальный предположил, что его задержат и арестуют позже - так, чтобы он провел под стражей день президентских выборов в России, которые назначены на 18 марта.

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