Последний фигурант "дела 26 марта" осужден за нападение на полицейского

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Тверской районный суд Москвы приговорил к году колонии Дмитрия Борисова. Его признали виновным в нападении на полицейского во время несанкционированной антикоррупционной акции, прошедшей в Москве 26 марта прошлого года.

Борисов - последний фигурант "дела 26 марта". Ранее шестерых участников акции приговорили к реальным срокам до 3 лет и 8 месяцев колонии.

Прокуратура просила для Борисова три года колонии.

Заметка дополняется.