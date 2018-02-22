Последний фигурант "дела 26 марта" осужден за нападение на полицейского
- 22 февраля 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Тверской районный суд Москвы приговорил к году колонии Дмитрия Борисова. Его признали виновным в нападении на полицейского во время несанкционированной антикоррупционной акции, прошедшей в Москве 26 марта прошлого года.
Борисов - последний фигурант "дела 26 марта". Ранее шестерых участников акции приговорили к реальным срокам до 3 лет и 8 месяцев колонии.
Прокуратура просила для Борисова три года колонии.
Заметка дополняется.