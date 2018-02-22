Власти Москвы уважили просьбу Собчак: на доме Немцова установят памятную доску

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Мэрия Москвы разрешила установить мемориальную доску на доме, где жил политик Борис Немцов. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня рассмотрели этот вопрос на заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, дом 3", - написал Собянин в "Твиттере".

Он уточнил, что табличка будет установлена "на общественные деньги" и при условии согласия жильцов.

Решение об установке памятной доски принято менее чем за неделю до третьей годовщины гибели Немцова - политик был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года.

Мемориальную табличку на доме, где жил Немцов, пытались установить и ранее, однако каждый раз ее демонтировали.

На этот раз, как отметил Собянин, с просьбой увековечить память Немцова к властям обратилась кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак.

"Хочу поблагодарить мэрию Москвы и лично мэра Собянина за то, что наше письмо с просьбой разрешить мемориальную доску на доме, где он [Немцов] жил, было рассмотрено и, наконец, вынесено положительное решение! Это правильный и нужный шаг!" - прокомментировала решение мэрии Собчак.

Также она пообещала, что будет требовать установить памятную табличку и на Большом Москворецком мосту, где был убит Немцов, а также переименовать сам мост.

Борьба за табличку

Первая памятная доска на доме, где жил Немцов, была открыта 7 сентября 2017 года.

На бронзовой табличке было написано: "Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от руки наемного убийцы". Авторами знака стали российские художники Евгений Асс и Евгений Добровинский.

Как рассказывал один из инициаторов установки таблички, муниципальный депутат Сергей Марков, идею поддержали больше половины жильцов дома - было проведено собрание в соответствии с Жилищным кодексом.

Однако московские власти заявили, что знак установлен незаконно, а спустя пять дней табличку сняли активисты движения SERB, которые ранее разрушали мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту.

Тогда на место демонтированной таблички соратники Немцова повесили плакат с фотографией политика и словами "Герои не умирают". 14 сентября плакат сорвал активист SERB Игорь Бекетов (он же Гоша Тарасевич), из-за чего между ним и адвокатом Ильей Новиковым произошла потасовка.

В октябре на стене дома, где жил Немцов, снова появилась мемориальная табличка - на этот раз пластиковая. Но и она провисела недолго - ее снова сорвали активисты SERB.