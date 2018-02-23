Больше не мусорный: S&P повысило рейтинг России. К чему это приведет?

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Интрига последних нескольких недель разрешилась: агентство S&P все-таки повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня.

Агентство S&P повысило суверенный кредитный рейтинг России до уровня "ВВВ-", прогноз "стабильный". Повышение рейтинга означает, что Россия вновь перешла в категорию надежных заемщиков, что откроет для целого ряда инвестиционных фондов возможности инвестировать в российскую экономику.

Почему S&P приняла такое решение?

В сообщении агентства говорится, что российские власти ведут разумную политику, которая позволила экономике страны адаптироваться к низким ценам на нефть и международным санкциям. В пример в агентстве приводят жесткую бюджетную политику, а также политику Центрального банка, который, как считают в агентстве, справился с проблемами в банковском секторе.

Прогноз по рейтингу агентства стабильным. Это означает, что в ближайшее время S&P не собирается его пересматривать.

В агентстве ожидают, что восстановление российской экономики продолжится до 2021 года, но темпы роста ВВП будут слабыми. В 2018 году они составят 1,8%, а в 2019-2021 годах - 1,7%. Агентство готово будет пересмотреть рейтинг России, если восстановление экономики будет более быстрым. Но в случае введения против России более жестких санкций или ухудшения ситуации с бюджетом, агентство может изменить рейтинг в худшую сторону.

Три года на спекулятивном уровне

До сегодняшнего дня два агентства из "большой тройки" оценивали рейтинг России на "мусорном" рейтинге.

S&P понизило суверенный рейтинг России до "мусорного" уровня 26 января 2015 года. Тогда агентство объяснило свои действия ухудшением ситуации в финансовом секторе и неблагоприятными перспективами российской экономики, в том числе влиянием санкций. Следом - в феврале 2015 года - до мусорного уровня снизило рейтинг еще одно агентство из числа "большой тройки" - Moody's.

"Мусорный" рейтинг в данном случае - синоним неинвестиционного или спекулятивного. Чем ниже рейтинг, тем ниже инвесторы оценивают способность государства справляться со своими финансовыми обязательствами. Существует еще одна зависимость - чем ниже рейтинг, тем выше для российских компаний стоимость кредитов за рубежом и тем выше доходность по российским гособлигациями и, соответственно, выше расходы государства по обслуживанию долга.

До сегодняшнего дня только у одного агентства из "большой тройки" - Fitch - суверенный кредитный рейтинг России оставался инвестиционным, но агентство держит его лишь на одну ступень выше "мусорного". 23 февраля Fitch оставило рейтинг России на том же уровне, однако прогноз по рейтингу "позитивный", а значит, он может быть пересмотрен в этом году. Аналитики агентства обращают внимание на сохраняющуюся зависимость экономики России от сырьевого сектора и геополитических рисков. В агентстве ожидают, что санкции, введенные ЕС и США против России, сохранятся, а темпы роста в 2018-2019 годах составят в среднем 2%.

Агентство Moody's в январе этого года оставило рейтинг России на "мусорном" уровне, но улучшило прогноз по нему со стабильного на позитивный. Среди причин для улучшения рейтинга агентство называло усиление "экономической и фискальной устойчивости". Макроэкономика России справилась с шоковыми ценами на нефть и с уже действующими санкциями, говорилось в релизе агентства.

"Большая тройка" рейтинговых агентств (S&P, Moody's и Fitch) оценивала суверенный рейтинг России ниже инвестиционного уровня с середины кризисных 90-х (агентства начали публиковать суверенные рейтинги России с 1996 года) до середины 2000-х годов. После аннексии Крыма и введенных в отношении России санкций "большая тройка" вновь понизила рейтинги.

К чему приведет изменение рейтинга?

Главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов накануне решения по рейтингу не исключал, что его повышение приведет к краткосрочному укреплению рубля в пределах 1%.

По подсчетам аналитика Sberbank Investment Research Александра Голынского, благодаря повышению рейтинга S&P снизится стоимость кредитов для российских компаний на международных рынках (примерно на 30 б.п.). Это повысит кредитную активность в российской экономике, прогнозирует он.

Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова называет повышение рейтинга "политическим решением". По ее словам, это сигнал того, что геополитическая обстановка для России улучшается. Экономические аргументы в пользу повышения рейтинга тоже есть, отмечает она. В пример она приводит повышение собираемости налогов и уменьшение зависимости бюджета от цен на нефть.

Для рынков повышение рейтинга России - это очень позитивная новость, объясняет Орлова. Она прогнозирует, что это приведет к притоку средств инвесторов на фондовый и облигационный рынок России. Есть ряд международных инвестиционных фондов, которые могут вкладывать деньги лишь в облигации стран, имеющих инвестиционный рейтинг. После повышения рейтинга такие фонды смогут вкладывать деньги и в Россию.

Но главный экономист банка Nordea Татьяна Евдокимова считает, что приток будет небольшим. Число суверенных и других фондов, у которых жесткие критерии по инвестициям, существенно ниже, чем тех фондов, которые могут инвестировать в любые активы, объясняет она.

Инвесторы "повысили" рейтинг России раньше агентств

Евдокимова напоминает, что в Россию уже возобновился приток инвестиций. Согласно отчету Nordea, c 2016 года - за два года - инвестиции в российские облигации достигли 25 млрд долларов. Это больше, чем отток за 2014-2015 годы, который экономисты оценили в 17 млрд долларов.

Кроме того, российские государственные облигации еще до повышения рейтинга уже начали торговались как облигации с инвестиционным рейтингом, говорится в докладе Nordea.

"Рейтинговые агентства по своей природе достаточно консервативны. В условиях, когда начинают происходит изменения, агентства зачастую предпочитают ждать пока "осядет пыль", и только тогда приступают к анализу сложившейся ситуации", - объясняет Голынский из Сбербанка.