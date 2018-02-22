Кошевой атаман арестован по обвинению в хищении на стройке театра в Петербурге

Правообладатель иллюстрации SERGEY BOBYLEV/TASS Image caption Театр Льва Додина не пострадает из-за дела о хищении, заверил министр Мединский

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 20 апреля Максима Корнеева, владельца строительной компании ООО "Стройсоюз СВ". Компания была подрядчиком по строительству новой сцены Малого драматического театра (Театра Европы).

Корнеева обвиняют в хищении 45,5 млн рублей, которые были выделены на создание рабочей документации. Наряду с занятием бизнесом Корнеев известен как кошевой атаман общества "Казачья стража".

Такая мера пресечения была избрана, потому что Корнеев демонстрирует "стойкое желание" выехать на постоянное место жительства в США, где у него есть бизнес", цитирует следователя РИА Новости. Недавно обвиняемый получил американскую визу в посольстве США в Варшаве.

Кроме того, двое свидетелей заявили, что опасаются обвиняемого. Один из них сказал на допросе, что подозреваемый угрожал "переломать ему ноги", передает Интерфакс.

Обвиняемый отрицает вину.

Кроме Корнеева задержаны руководители двух других принадлежащих ему компаний - гендиректор "М-Проект" Александр Пучков и глава компании "Мира Групп" Ольга Шарикова. В чем именно их обвиняют, не уточняется.

Компании Корнеева "Стройсоюз СВ" и "М-Проект" были привлечены к проектированию новой сцены как субподрядчики, а подрядчиком по этим работам была компания "Театрально-декорационных мастерских". Она получила госконтракт на 146 млн рублей в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)".

Деньги, похищенные со строительства театра, были потрачены на покупку автомобиля класса люкс Mercedes-Benz Maybach и на лизинг Porsche и Lexus, а также на приобретение недвижимости, сообщало РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

Заказчику работ - "Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации" (СЗД) министерства культуры России - пришлось заключать новый контракт на 38 млн рублей, чтобы исправить "некачественную документацию".

Помимо проектирования, Корнеев занимался строительством новой сцены. "Стройсоюз СВ" заключила с СЗД контракт на это в 2015 году, его сумма - 2,5 млрд рублей. Контракт расторгли в конце 2016 года из-за срыва сроков, и подрядчик получил за свои работы лишь 352 млн млн рублей. Теперь заказчик в суде требует вернуть 180 млн рублей аванса, а "Стройсоюз СВ" подала к СЗД встречный иск на 1 млрд рублей.

Достраивает новую сцену теперь компания Бориса Ротенберга "Трансепт Групп" за 2 млрд рублей.

"Молитесь и ждите меня"

Об этом не слишком известном петербургском бизнесмене "Фонтанка" писала в 2016 году. Тогда, по информации издания, Корнеев угрожал сотруднику АО "Институт деловой репутации", которая проводит сертификацию по ГОСТу "Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций" (оценка необходима для допуска на торги).

"C улыбкой сейчас я вам обещаю, что лично вам я сломаю ноги сначала. Потом я доберусь до ваших руководителей. И это не просто слова. Молитесь и ждите меня. Лично приеду. Такое бывает крайне редко, чтобы я лично приезжал. Даже не буду давать кому-то указания. До встречи, дорогой мой", - говорил он в телефонном разговоре, который опубликовала "Фонтанка".

Впоследствии в интервью "Фонтанке" Корнеев пояснил, что погорячился и не имел намерений исполнить угрозу.