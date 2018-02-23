Российские хоккеисты обеспечили себе первые за 16 лет медали Олимпиады

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Российские хоккеисты обеспечили себе как минимум серебряные медали Олимпиады в Пхёнчхане, обыграв сборную Чехии в полуфинальном матче олимпийского турнира. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу россиян.

Во втором периоде по шайбе в ворота чехов забросили Павел Дацюк и Владислав Гавриков, а в самом конце встречи окончательный счет установил Илья Ковальчук.

Теперь сборная Олимпийских атлетов из России сыграет в финальном матче, который пройдет в воскресенье, 25 февраля. Там россияне встретятся с победителем второго полуфинала, в котором сборная Германии позднее в пятницу сыграет с Канадой.

Матч за третье место, в котором сборная Чехии встретится с командой, проигравшей второй полуфинал, пройдет в субботу.

Россияне с самого начала оценивались букмекерами как фавориты олимпийского хоккейного турнира, так как из-за новых правил НХЛ другие традиционные претенденты на медали - сборные США и Канады - выступают на Играх не в оптимальных составах.

При этом нынешний выход в финал олимпийского хоккейного турнира стал для россиян первым за последние 20 лет. Более того, даже в полуфинал этого турнира они в последний раз выходили 12 лет назад - в 2006 году, а последние медали - бронзовые - выиграли в 2002 году.