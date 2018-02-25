Марши памяти Бориса Немцова прошли в российских городах

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В Москве, Санкт-Петербурге и еще примерно в трех десятках российских городов прошли акции памяти политика Бориса Немцова, застреленного 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля.

Участники московского марша памяти прошли от Пушкинской площади по Страстному бульвару к проспекту Академика Сахарова - по тому же маршруту, что и в 2017 и 2016 годах.

Участники акции принесли плакаты в виде пробитых пятью пулями флагов России. Многие пришли с портретами и цитатами Бориса Немцова. Одним из лозунгов акции был вопрос - кто заказал убийство политика.

Виновными в убийстве Немцова признаны пять уроженцев Чеченской республики, однако семья политика настаивает, что заказчика преступления к ответственности так и не привлекли.

По версии следствия, все пятеро подсудимых - исполнители, а организатор убийства - Руслан Мухудинов, шофер замкомандира батальона чеченского МВД "Север" Руслана Геремеева. Обвинения Мухудинову предъявлены заочно: с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

Исполнители получили от 11 до 20 лет лишения свободы.

Представители семьи Немцова с выводами следователей не согласны: они убеждены, что нападение организовал сам Геремеев.

Адвокаты ссылались на имеющиеся у них сведения о возможной причастности к убийству Немцова руководства Чечни и силовых структур республики. Ходатайства адвокатов следствие так и не удовлетворило.

По оценке ГУ МВД по Москве, в шествии в столице приняли участие около 4500 тысяч человек. Движение "Белый счетчик", подсчитавшее прошедших через рамки металлоискателей людей, пришло к выводу, что в шествии участвовали около 7600 человек.

До 14:00 проход по Страстному бульвару в Москве был перекрыт сотрудниками полиции, сообщает корреспондент Би-би-си. Портал "ОВД-Инфо" сообщает о трех задержаниях во время марша.

В Санкт-Петербурге, по оценке местных СМИ, на акцию памяти около Финляндского вокзала вышло около тысячи человек.

В МВД число собравшихся оценили в 350 человек. Акция, как и в прошлом и позапрошлом годах, была согласована. Петербургские СМИ сообщают о задержании одного участника с флагом Украины.

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На московской акции были замечены представители антиоппозиционного движения SERB. В прошлом SERB выступало резко против установки на доме, где жил Немцов, памятной таблички. На акцию памяти представители движения пришли с критикой Немцова.

Московское шествие, как и в прошлом году, стало своеобразным "смотром оппозиции". Прямо перед рамками метиллоискателей, на входе на шествие, его участникам предлагали газету "Ксения" кандидата в президенты Ксении Собчак.

Сама Собчак шла в одной из колонн шествия. Акцию также посетил другой кандидат в президенты России, Григорий Явлинский, оппозиционер Алексей Навальный и муниципальный депутат Илья Яшин.

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С проспекта Сахарова участники своим ходом добирались до Большого Москворецкого моста, где три года назад, поздним вечером 27 февраля 2015 года, был убит Борис Немцов.

Многие участники марша пришли к стихийному мемориалу на месте убийства Немцова, чтобы возложить к нему цветы и еще раз почтить память политика.

Акции в память о Немцове прошли примерно в 30 российских городах. Люди вышли почтить память политика и за рубежом - в Лондоне, Риге, Ванкувере и других городах.

В российских регионах в акции участвовали на несколько порядков меньше людей, чем в столице.

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Активисты в Калининграде организовали пикет, разрешенный администрацией. Количество участников СМИ оценили примерно в 30 человек. они прошли по центральной магистрали города.

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В Ульяновске акция прошла в центре города, в официальном "гайд-парке". Как сообщает New Times, на мероприятие пришли представители штабов Собчак, Навального, "Яблока", "Солидарности" и "Открытой России". Всего в акции приняли участие около 40 человек, пишет издание.

Правообладатель иллюстрации @fotonemtsov Image caption В Чебоксарах несколько десятков человек провели акцию с плакатами в одном из скверов. Акция прошла "В целом без эксцессов", - говорит один из организаторов