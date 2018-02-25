НКО: в Восточной Гуте применено химическое оружие

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Восточная Гута подвергается ожесточенным бомбардировкам со стороны сирийских ВВС при поддержке ВКС России

В Восточной Гуте произошла химическая атака, сообщили Би-би-си местные НКО.

Как сообщает Сирийско-американское медицинское общество - НКО, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, - в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом - по всей видимости, хлором.

Как сообщили Би-би-си в НКО, среди пострадавших - мужчины, женщины и дети. По данным организации, один из пациентов - ребенок - скончался.

В центре мониторинга нарушений прав человека, базирующемся в Англии, подтверждают, что в одну из больниц Восточной Гуты поступили пациенты, которым трудно дышать, однако подтвердить газовую атаку там не могут.

Они также подвержают информацию о гибели ребенка.

Восточная Гута подвергается ожесточенным бомбардировкам со стороны сирийских ВВС при поддержке ВКС России.

Как заявили накануне в Центре мониторинга, за последнюю неделю жертвами бомбардировок стали около 500 мирных жителей, включая 121 ребенка.

Восточная Гута - одна из так называемых зон деэскалации, где действует режим прекращения огня. О создании зон безопасности договорились весной прошлого года сирийские власти и отряды сирийской оппозиции при посредничестве России, Ирана и Турции.

Однако жизнь в анклаве не стала мирной. В ноябре боевые действия в этом районе ужесточились - после наступления боевиков правительственные войска подвергли Гуту обстрелу и бомбардировкам, а в конце февраля стали стягивать к анклаву элитные части армии.

Накануне Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций и оказания помощи пострадавшим. Россия ранее заявила о желании внести поправки в текст резолюции, чем навлекла на себя обвинения в попытке затянуть вопрос.