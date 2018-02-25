НКО: в Восточной Гуте применено химическое оружие

  • 25 февраля 2018
Восточная Гута подвергается ожесточенным бомбардировкам со стороны сирийских ВВС при поддержке ВКС России Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Восточная Гута подвергается ожесточенным бомбардировкам со стороны сирийских ВВС при поддержке ВКС России

В Восточной Гуте произошла химическая атака, сообщили Би-би-си местные НКО.

Как сообщает Сирийско-американское медицинское общество - НКО, чьи сотрудники работают в Восточной Гуте, - в одну из больниц города поступили от 14 до 16 человек с симптомами отравления химическим веществом - по всей видимости, хлором.

Как сообщили Би-би-си в НКО, среди пострадавших - мужчины, женщины и дети. По данным организации, один из пациентов - ребенок - скончался.

В центре мониторинга нарушений прав человека, базирующемся в Англии, подтверждают, что в одну из больниц Восточной Гуты поступили пациенты, которым трудно дышать, однако подтвердить газовую атаку там не могут.

Они также подвержают информацию о гибели ребенка.

Восточная Гута подвергается ожесточенным бомбардировкам со стороны сирийских ВВС при поддержке ВКС России.

Как заявили накануне в Центре мониторинга, за последнюю неделю жертвами бомбардировок стали около 500 мирных жителей, включая 121 ребенка.

Восточная Гута - одна из так называемых зон деэскалации, где действует режим прекращения огня. О создании зон безопасности договорились весной прошлого года сирийские власти и отряды сирийской оппозиции при посредничестве России, Ирана и Турции.

Однако жизнь в анклаве не стала мирной. В ноябре боевые действия в этом районе ужесточились - после наступления боевиков правительственные войска подвергли Гуту обстрелу и бомбардировкам, а в конце февраля стали стягивать к анклаву элитные части армии.

Накануне Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии для проведения гуманитарных операций и оказания помощи пострадавшим. Россия ранее заявила о желании внести поправки в текст резолюции, чем навлекла на себя обвинения в попытке затянуть вопрос.

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