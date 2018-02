Samsung представила Galaxy S9 и S9 Plus с новыми возможностями видео и фото

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В воскресенье компания Samsung представила на презентации в Барселоне свои новые смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus. Их главное отличие от предыдущих моделей - 12-пиксельные камеры с двойной апертурой и возможность создания "селфимодзи".

У смартфонов появилась и еще новая одна функция - режим сверхзамедленной съемки, позволяющий создавать такое видео с частотой до 960 кадров в секунду.

Камеры также позволяют делать достаточно качественные фотографии при низкой освещенности. Каждая камера оснащена двойной апертурой: F1.5 и F2.4.

Сканер отпечатков пальцев находится теперь под модулем камеры, что должно решить проблему загрязнения объектива.

По словам экспертов, Galaxy S9 - лишь незначительное обновление смартфонов предыдущей модели. По этой причине новую модель будет сложно продавать, так как ее дизайн чрезвычайно похож на Galaxy S8.

Хотя следует отметить, что верхняя и нижняя части рамки немного более узкие, чем в предыдущей модели, то есть экран занимает еще большую часть передней панели.

Особенностью новых моделей стала функция создания 3D-аватаров, которые служат персонифицированными анимационными эмодзи

Модель Galaxy S9 Plus мало чем отличается от S8 Plus, кроме того, что S9 Plus оснащен двойной камерой, что позволяет делать снимки с разными ракурсами и ретушировать фон.

"Я не уверен, что эти новшества окажутся достаточными для того, чтобы люди все бросили и побежали покупать новые модели", - говорит Франсиско Херонимо, аналитик из компании по анализу рынка IDC.

"Для многих потребителей важно качество камеры, и, судя по всему, Samsung предлагает лучшую камеру, чем Google Pixel 2", - говорит он.

"Но я ожидал большего прогресса в самом телефоне. Он по-прежнему полагается на облако. Это означает, что вы должны быть подсоединены к интернету если, скажем, вы хотите переводить текст или звук с одного языка на другой", - добавляет он.

В отличие от смартфонов Samsung, модели китайской компании Huawei могут переводить текст без подключения к интернету.

Камера Galaxy S9 также оснащена двойной апертурой

Широкая апертура позволяет съемку при более слабом освещении, однако отличается меньшей глубиной резкости.

Samsung - не первая компания, предлагающая подобную камеру. В 2009 году нечто подобное было предложено фирмой Nokia с ее смартфоном N86, но особой популярностью нововведение не пользовалось.

Кроме того, новая камера Samsung позволяет замедлять воспроизведение видео в формате высокого разрешения.

Нечто подобное предлагает и Sony на своем смартфоне Xperia XZ Premuium, но Samsung утверждает, что ее камерой пользоваться удобнее.

"Селфимодзи"

Особенностью новых моделей стала функция создания 3D-аватаров или персонифицированных анимационных эмодзи - "селфимодзи".

Пользователь может создать виртуальное селфи в виде эмодзи, которым можно делиться с друзьями.

Иэн Фогг компании HIS Technology говорит, что основная проблема для Samsung состоит в том, что многие пользователи не видят большой разницы между новой и более старыми моделями смартфонов компании и будут дожидаться появления следующей модели - S10.

"Типичный клиент, который хочет купить новую модель, уже пользуется S7 или S8, - говорит он. - Samsung улучшил камеру смартфона, но проблема в том, что те, кто пользуются версиями двух- или трехгодичной давности, довольны своими телефонами".

Galaxy S9 будет поставляться со встроенной памятью 64 гигабайта, Galaxy S9 Plus - с памятью 64 и 256 гигабайт. Оба смартфона поддерживают беспроводную зарядку и карты памяти объемом до 400 гигабайт. Вместо карты памяти можно вставить вторую SIM-карту.

Galaxy S9 стоит в Европе 849 евро, а Galaxy S9 Plus поступит в продажу по цене 949 евро.

По сообщениям российской прессы, крупные российские интернет-магазины открыли предзаказы на Galaxy S9 и S9 Plus по цене от 59 990 рублей и от 66 990 рублей. Как обещают, новые смартфоны Samsung поступят в продажу с 16 марта.