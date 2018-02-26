В тюрьму из-за утки: как в России можно нарушить закон о митингах, не выходя из дома

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Активист движения "Весна" Артем Гончаренко на 25 суток арестован в Санкт-Петербурге. 28 января во время акции "Забастовка избирателей" он разместил в окне дома большую надувную утку с лозунгами "Полиция ждет нас" и "Весна!".

Гончаренко доставили в полицию 25 февраля при выходе из дома, пишет "Фонтанка". Активист вместе с другом собирался идти на митинг памяти политика Бориса Немцова. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). На свободу он выйдет уже после выборов, которые состоятся 18 марта этого года.

"Активисту вменили нарушение при участии в акции в поддержку Алексея Навального 28 января, во время которой А.Гончаренко демонстрировал надувного утенка из окна дома рядом с Площадью Пролетарской диктатуры, где проходила акция", - сообщил Интерфаксу федеральный координатор движения "Весна" от Петербурга Богдан Литвин.

Гончаренко уже задерживали в мае 2017 года во время пикета у Законодательного собрания.

Как пишет "ОВД-инфо", у друга активиста Ярослава Путрова после задержания взяли отпечатки пальцев, сфотографировали, расспросили про движение, а затем отпустили без протокола.

Адвокат Ирина Хрунова затруднилась пояснить Русской службе Би-би-си логику решения об аресте. "Вероятно, суд решил, что таким образом активист поучаствовал в мероприятии", - предположила она.

"Расширительным толкованием закона" назвал решение суда адвокат Дмитрий Аграновский. "Здесь непонятно, во-первых, какие вообще общественные интересы пострадали - а это важно для состава любого правонарушения, - и во-вторых, что он нарушил. На мой взгляд, это наказание явно несправедливо. А если бы он вместо утки надул бы большого кота?" - рассуждает юрист.

26 марта 2017 года в десятках городов России прошли протесты против коррупции, организованные оппозиционером Алексеем Навальным. Были задержаны сотни человек. В расследовании политика о резиденции российского премьер-министра Дмитрия Медведева фигурировал "дом для уточки". Символом акции стала резиновая утка.

Акции в рамках "Забастовки избирателей", организованные Навальным, прошли в разных городах 28 января этого года. Был задержан 371 человек.