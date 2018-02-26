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Так называемое Поколение Y в Британии будет самым тучным в истории наблюдений, предупреждают эксперты.

Ученые сделали вывод, что более 70% процентов миллениалов (то есть людей, рожденных в 1980-1990-х годах) будут страдать ожирением, когда достигнут среднего возраста.

Для сравнения: лишь половина "бэби-бумеров" (людей, родившихся в период демографического взрыва после Второй мировой войны) страдала избыточным весом в том же возрасте.

Ожирение во взрослом возрасте связывают с 13 видами рака, замечают специалисты благотворительной организации Cancer Research UK, проводившей анализ.

Среди них - рак груди, почек и кишечника. Однако, по данным организации, лишь 15% британцев в курсе этих рисков.

Поколение "Жир"?

Британцы - одна из самых тучных наций Западной Европы, их показатели растут быстрее, чем у кого-либо из развитых стран.

С 1993 по 2015 год уровень распространенности ожирения в Великобритании вырос почти в два раза.

В 2015 году самой тучной возрастной группой были люди 55-64 лет. Однако теперь эксперты прогнозируют, что сегодняшняя молодежь столкнется в будущем с еще большей проблемой.

Представитель Cancer Research UK, профессор Линда Болд заявила: "Жир не просто так находится в нашем организме. Он распространяет по телу информацию, которая может угрожать здоровью клеток. Эта угроза копится и со временем может сыграть ту же роль в развитии рака, какую играет в нем, например, курение".

"Хоть такие прогнозы и звучат устрашающе, мы можем помешать им воплотиться в жизнь. Миллениалы известны своими якобы здоровыми привычками, но ничто не сравнится со сбалансированной диетой, - продолжает Линда Болд. - Употребление большого количества фруктов, овощей и других продуктов, наполненных клетчаткой (например, цельных зерен), а также сокращение потребления нездоровой пищи - это лучший способ поддерживать здоровье в своем теле".

Профессор Рассел Винер из Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья добавляет:

"Есть риск того, что избыточный вес станет нормой, ведь мы видим, как много людей не может заметить в себе эту проблему и часто не видят ее и в своих детях. Знание о связи курения и рака резко снизило число курящих среди молодежи. Теперь нужно, чтобы то же самое произошло по отношению к ожирению".

Мировая проблема

По данным доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вышедшего в 2015 году, наиболее остро проблема ожирения в будущем стоит перед Ирландией: к 2030 году 89% ирландских мужчин и 85% женщин будут страдать ожирением или лишним весом.

Говоря о Великобритании тогда, в 2015 году, ВОЗ прогнозировала, что в этой стране 74% мужчин и 64% женщин будут страдать ожирением к 2030 году по сравнению с 70% и 59% в 2010 году.

ВОЗ тогда заметила, что проблема избыточного веса так же остро стоит в Греции, Испании, Австрии и Чехии.