Грузите кокаин чемоданами: откуда в посольстве России взялись наркотики

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Тверской суд Москвы подтвердил арест трех обвиняемых по делу о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию. Сообщения о крупной партии кокаина, обнаруженной в российском посольстве в Буэнос-Айресе, появились в конце прошлой недели и продолжают обрастать все новыми подробностями.

Как сообщает пресс-служба суда, еще в декабре 2017 года Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов были помещены под стражу. Всем троим предъявлены обвинения в попытке контрабанды наркотиков и в попытке их незаконного сбыта.

Все трое арестованных не признают вины, но при этом готовы сотрудничать со следствием. Еще один фигурант дела - Андрей Ковальчук - объявлен в международный розыск.

Как сообщила ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, всего в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина.

Также, по ее словам, в Аргентине были задержаны несколько человек, в том числе сотрудник аргентинской полиции и выходец из России.

История с наркотиками напоминает сюжет лихо закрученного шпионского романа, который продолжает развиваться. Русская служба Би-би-си попыталась разобраться в его основных перипетиях.

Как нашли наркотики?

Информация об обнаружении партии кокаина весом почти в 400 кг появились в аргентинских СМИ 22 февраля. Сообщалось, что наркотики были найдены в чемоданах в здании школы посольства России в Буэнос-Айресе.

Как рассказала журналистам Патрисия Буллрич, история с наркотиками началась еще в декабре 2016 года, когда российский посол в Аргентине сообщил, что в посольстве обнаружен тайник, в котором, предположительно, хранятся наркотики.

Сразу после этого разговора сотрудники аргентинских спецслужб проверили содержимое 12 спрятанных в тайнике чемоданов и выяснили, что в них находится кокаин. Тогда же, в ночь на 14 декабря, была проведена секретная операция по замене наркотиков на обычную муку.

Оперативникам пришлось торопиться. "Мы должны были сделать так, чтобы эти чемоданы были на том же месте до шести часов утра, когда начинает приходить персонал посольства", - рассказала Буллрич.

К чемоданам с мукой были присоединены датчики, с помощью которых можно было отслеживать их дальнейшее перемещение.

Как груз отправили в Россию?

Прежде чем оперативникам удалось выявить сеть наркоторговцев с помощью прослушки, прошел почти год. В декабре 2017 года в Буэнос-Айрес прилетел самолет, который должен был перевезти в Москву вещи одного из экс-сотрудников посольства. В него и были погружены чемоданы с мукой, после чего и начались аресты.

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Среди материалов об операции, опубликованных аргентинской жандармерией в "Твиттере", были фотографии и видео погрузки чемоданов на борт самолета с номером 96023.

26 февраля РБК со ссылкой на данные сайта russianplanes.net сообщило, что бортовой номер лайнера с фотографий, прилетевшего в Буэнос-Айрес, совпадает с номером Ил-96, который принадлежит летному отряду "Россия" и предназначен для перевозки первых лиц государства.

Факт приземления самолета с таким номером в Буэнос-Айресе подтвердил и сайт Flightradar24. По его данным, самолет был в Аргентине в начале декабря, прилетев туда из Бразилии.

Вскоре в управлении делами президента заявили, что их самолеты с делом связаны быть не могут. "Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации - в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать", - заявила официальный представитель ведомства Елена Крылова.

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Вечером 26 февраля сайт russianplanes.net, на который сослалось РБК, был полностью отключен. По словам владельца ресурса, решение об удалении сайта он принял по собственной инициативе, без требований с чьей-либо стороны.

При этом владелец проекта удалил также группу сайта и собственную страницу в соцсети "ВКонтакте", а также сайт russianships.net, посвященный кораблям. "Я просто все взял и удалил, возможно, там что-то неправильно сработало. Я немножко напряжен сейчас, поэтому я взял и удалил, не хочу никого подставить", - заявил он "Медиазоне".

Ранее британская Daily Telegraph сообщала, что муляжи наркотиков были направлены в Россию самолетом, на котором в Аргентину на переговоры с президентом прибыл секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

В аппарате Совбеза эту информацию назвали "чьими-то фантазиями и фейком".

Кто участвовал в схеме контрабанды?

В Аргентине были задержаны сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и бывший сотрудник посольства России в Аргентине Александр Чикало, которые, по данным следствия, собирались забрать чемоданы из посольства. Перевезти их планировалось вместе с вещами Али Абянова, которого арестовали уже в России.

Однако организатором контрабандной схемы местные СМИ называют некоего "сеньора К", которому удалось скрыться от следствия.

Издание Clarin считает, что за этим таинственным псевдонимом может скрываться 50-летний предприниматель Андрей Ковальчук, который живет в Германии и занимается продажей алкоголя, икры и кофе. В понедальник стало известно, что Ковальчук объявлен в международный розыск.

ФСБ России также подтверждает, что организатор преступной группы скрывается в ФРГ и объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Следователи полагают, что "сеньор К" вышел на связь с Близнюком и Абяновым в марте 2016 года и предложил им использовать дипломатические каналы для переправки наркотиков.

СМИ также сообщают, что Близнюк и Чикало руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin - "Русские православные меценаты в Латинской Америке").

Аргентинские СМИ также отмечают, что Близнюк прекрасно владеет русским языком и имел налаженные контакты с сотрудниками российского посольства.

По информации агентства "Росбалт", Ковальчук и Али Абянов в разное время работали техническими сотрудниками в различных посольствах России и были давно знакомы друг с другом.

Ковальчук работал в российском посольстве в Берлине, а Абянов - в димписсии России в Аргентине, утверждало агентство. Однако во вторник посольство России в Германии сообщило, что Ковальчук никогда не работал в дипмиссии.

О чем говорили сами подозреваемые?

Газета Clarin цитирует фрагменты переговоров между подозреваемыми, которые прослушивали спецслужбы. Из них, в частности, следует, что у "сеньора К" якобы были хорошие отношения с российским послом в Аргентине Виктором Коронелли, однако в последнее время они испортились, поэтому с отправкой наркотиков возникли проблемы.

Издание Telam также публикует диалог "сеньора К" с неким дипломатическим работником от 15 октября 2017 года, в котором, по мнению журналистов, речь может идти о планах по переправке наркотиков.

"Сеньор К": Послушайте, у вас есть микроавтобус? Во вторник прибывает самолет с подарками. Можете подъехать на своем автобусе и забрать их. В аэропорт. На обратом пути я куплю шесть ящиков вина!

Дипломат: Вы хотите [чтобы он подъехал] прямо к самолету?

"Сеньор К": Да.

Дипломат: Не знаю. Не гарантирую. Я не могу отправлять автобус по личным делам. Только по работе...

"Сеньор К": Нет, не может быть!

Дипломат: А вы сами не можете приехать?

"Сеньор К": Нет, я - нет.

Дипломат: И у вас никого нет?

"Сеньор К": У меня есть 12 ящиков коньяка. И две большие коробки сигар. И всего одна машина. Мне нужен пикап или микроавтобус.

Дипломат: Нет, у меня его нет. Я не хочу в это ввязываться, простите, могут быть проблемы. Мне нужно разрешение, чтобы поехать в аэропорт, его может дать только посол. Я не могу...

Кроме того, в диалогах "сеньора К" с Близнюком, которые цитирует Clarin, упоминается некий Олег Воробьев. На сайте посольства России в Аргентине указано, что так же зовут первого секретаря димписсии.

Близнюк в разговоре с Чикало цитирует слова некоего Белова, который якобы подтвердил ему, что посла Коронелли скоро сменит новый руководитель дипмиссии. В списке сотрудников посольства значится только один человек по фамилии Белов - его зовут Дмитрий и он занимает должность советника-посланника.

Что говорят российские власти?

Замглавы МИД России Сергей Рябков посетовал, что сразу после появления информации о наркотиках начались многочисленные спекуляции на эту тему.

"Те дополнительные информационные вбросы, которые прошли в выходные дни по разным аспектам этого дела, преследуют цель, на мой взгляд, отвлечь от главного и бросить тень на работу, проведенную в этом довольно сложном и достаточно необычном деле", - сказал он.

Версия российского МИД в целом повторяет рассказ Патрисии Буллрич. Рябков особо подчеркнул, что наркотики были оставлены в посольской школе "одним из бывших, на тот момент уже не работавших сотрудников техперсонала" посольства.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также сделала акцент на том, что у задержанного сотрудника посольства не было дипломатического паспорта. По ее словам, груз принадлежал "закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения".

Захарова также отвергла даже теоретическую возможность использования дипломатических каналов для транспортировки наркотиков. Как подчеркнула представитель МИДа, предположить подобное может только человек, совершенно не знакомый с механизмом и порядком направления диппочты.

Экономист Максим Миронов, который живет и работает в Буэнос-Айресе, в своем блоге подверг сомнению официальную версию российских властей. Он отмечает, что посольская школа является режимным объектом, который постоянно охраняется спецслужбами, поэтому без ведома охраны туда просто невозможно пронести 12 чемоданов с кокаином.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Николай Патрушев прибыл в Аргентину в начале декабря 2017 года

Кроме того, как утверждает Миронов, спецслужбы России и Аргентины не смогли согласовать свои действия в отношении Ковальчука, и "для разруливания ситуации" в Буэнос-Айрес срочно прилетел секретарь Совбеза Николай Патрушев. Посольство России в Аргентине опровергло эту информацию.

"В соответствии с международной протокольной практикой подобные поездки согласуются заранее, тем более что в рамках визита Н.Патрушева готовилась и состоялась его беседа с президентом Аргентины Маурисио Макри", - говорится в сообщении дипмиссии в "Фейсбуке".

"Представители хозяйственной службы в силу специфики своей работы в любое время могут пройти в складские и технические помещения, расположенные в здании. Кроме того, на время школьных каникул охрана с помещения снималась, что могло значительно упростить злоумышленникам задачу", - отметили в посольстве.

Информации, изложенной Мироновым, в комментарии российского дипведомства даются такие характеристики как "вольная интерпретация - "перепевы" местной прессы", "очередная мистификация" и "стремление сделать себе имя на оплевывании нашей страны и ее внешнеполитической службы".