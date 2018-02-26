"Зверь с Востока" засыпал Европу снегом

  • 26 февраля 2018

На календаре - 26 февраля, но зима будто и не собирается отступать. Вслед за Россией холода и снегопады накрыли многие европейские города.

Правообладатель иллюстрации SAKIS MITROLIDISSAKIS MITROLIDIS/AFP/Getty Images
Image caption Циклон, пришедший в Европу из Сибири, прозвали "зверем с Востока" (Beast from the east). На фото: мужчина убирает снег в Хотиатисе, в 40 км от Салоников в Греции.
Правообладатель иллюстрации VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images
Image caption Для Рима обрушившийся снегопад - сильнейший за последние шесть лет.
Правообладатель иллюстрации TIZIANA FABI/AFP/Getty Images
Image caption Непогода привела к перебоям в движении общественного транспорта и задержкам авиарейсов.
Правообладатель иллюстрации VALERY HACHE/AFP/Getty Images
Image caption Снег выпал даже на юге Франции.
Правообладатель иллюстрации DANIEL SORABJI/AFP/Getty Images
Image caption Британское метеобюро предупредило о желтом уровне опасности для большей части южной и восточной Англии.
Правообладатель иллюстрации EPA/JENS KOEHLER
Image caption Люди идут под сильным снегопадом в Штральзунде на севере Германии
Правообладатель иллюстрации ARMEND NIMANI/AFP/Getty Images
Image caption Приштина, Косово
Правообладатель иллюстрации DIMITAR DILKOFF/AFP/Getty Images
Image caption Аэропорт столицы Болгарии Софии
Правообладатель иллюстрации REUTERS/Denis Balibouse
Image caption Озеро Леман, Женева