Кардашьян опубликовала селфи с дочерью Чикаго

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Американская светская львица Ким Кардашьян-Уэст опубликовала в "Инстаграме" первое селфи со своим третьим ребенком - дочерью Чикаго.

Кардашьян использовала специальные эффекты для селфи из мессенджера Snapchat.

Селфи Ким Кардашьян с дочерью собрало почти шесть миллионов лайков за первые девять часов после публикации.

Третьего ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста выносила суррогатная мать, дочь звездной пары появилась на свет 15 января.

Впервые пользователи соцсетей могли увидеть малышку Чикаго в видео, которое выложила ранее сводная сестра телезвезды - модель Кайли Дженнер. Но в этом ролике, где Кардашьян держит дочь на руках, ребенка сложно рассмотреть. Сама Кайли Дженнер родила дочь Сторми Уэбстер 1 февраля - через две недели после появления на свет дочери Кардашьян и Уэста.

37-летняя Кардашьян ранее признавалась, что решение в пользу суррогатного материнства далось ей нелегко, но она и ее муж сразу почувствовали связь с родившейся дочерью.

"Канье и я рады сообщить о рождении здоровой и красивой малышки", - сообщила на своем сайте Ким Кардашьян в январе.

"Мы бесконечно благодарны суррогатной матери, которая помогла осуществить нашу мечту, и нашим прекрасным врачам и медсестрам за их особую заботу. Норт и Сейнт [старшие дети Ким Кардашьян и Канье Уэста] очень рады встрече со своей сестрой", - писала Кардашьян.

Ким Кардашьян сама выносила и родила своих старших детей - четырехлетнюю Норт и двухлетнего Сейнта. Однако врачи предупредили телезвезду, что следующая беременность может сопровождаться серьезными осложнениями.

После родов у Кардашьян было диагностировано довольно тяжелое осложнение - вросшая плацента. Также у нее диагностировали преэклампсию - повышенное артериальное давление, которое чаще всего проявляется во второй половине беременности и после родов. Это состояние опасно тем, что, среди прочего, повышает риск преждевременных родов, а при тяжелом развитии болезни может привести к летальному исходу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Девочку назвали Чикаго - в честь города, где вырос ее отец, Канье Уэст

На этой неделе Ким Кардашьян ответила в "Твиттере" одному из фанатов, поинтересовавшемуся, как у нее идут дела после рождения дочери. "Самая сладкая! Самый прекрасный ребенок! Она похожа немного на Норт и немного на Сейнта, но определенно она остается самой собой", - написала Кардашьян.