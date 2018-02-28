Российских хакеров заподозрили в атаке на МИД и минобороны Германии

Правообладатель иллюстрации Getty / Tomohiro Ohsumi Image caption Россию обвиняют в том, что она занимается кибершпионажем в отношении частных и правительственных организаций по всему миру

Российские хакеры атаковали сервера министерства иностранных дел и минобороны ФРГ, сообщило немецкое информагентство DPA со ссылкой на источники в области безопасности. По их данным, атакованные сервера считались абсолютно защищенными от проникновения извне.

DPA сообщает, что основной мишенью было оборонное ведомство. Кибератака продолжалась более года и была обнаружена в декабре. В свою очередь Süddeutsche Zeitung подтверждает, что от хакеров точно пострадал немецкий МИД. В результате кибератаки могли быть похищены документы немецких властей.

Немецие СМИ возлагают ответственность за кибератаку на группу хакеров АРТ 28 ("целевая кибератака номер 28"). Группа также известна как Fancy Bear ("причудливый медведь"). Ряд стран и компаний в сфере кибербезопасности связывает группировку с российскими властями.

Немецкие власти пока официально не подтвердили новые кибератаки. Российские власти отрицают любую связь с хакерами.

Правообладатель иллюстрации Screenshot - fancy bears Image caption Хакеры Fancy Bear обвиняют спортивных чиновников в фальсификации допингового дела российских спортсменов

В июле 2016 года технический директор американской компании CrowdStrike Дмитрий Альперович обвинил Fancy Bear во взломе компьютерных сетей национального комитета Демократической партии США. Публичную же ответственность за взлом взял на себя ранее неизвестный хакер Guccifer 2.0.

Под маской "причудливого медведя" в 2016 году были опубликованы документы Всемирного антидопингового агентства.