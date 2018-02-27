Замглавреда RTVI рассказала о домогательствах депутата Слуцкого
Екатерина Котрикадзе, заместитель главного редактора телеканала RTVI, рассказала, что семь лет назад столкнулась с домогательствами со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Депутата обвинили в непристойном поведении несколько дней назад, и Котрикадзе стала первой, кто рассказал об этом неанонимно.
По словам Котрикадзе, семь лет назад, когда она работала на грузинский телеканал, она договорилась об интервью с Леонидом Слуцким. Но когда журналистка приехала к нему на работу в Госдуму, тот запер ее в кабинете, прижал к стене и попытался поцеловать.
По словам Котрикадзе, после этого ей удалось убежать. Котрикадзе объяснила, что раньше не предавала огласке эту информацию, так как опасалась неприятных последствий.
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Заявление Котрикадзе сделала в эфире телеканала RTVI, на котором она занимает должность заместителя главного редактора. Эфир был посвящен истории с обвинениями Слуцкого в домогательствах, прозвучавших на прошлой неделе в эфире телеканала "Дождь".
Тогда корреспондент Елизавета Антонова поинтересовалась у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, знает ли он что-то о жалобах журналисток на поведение депутата. Тот ответил, что ему ничего не известно.
А депутат Слуцкий обещал подать в суд на телеканал "Дождь" за клевету.
Позже "Дождь"сообщил на своем сайте, что несколько журналистов на условиях анонимности сообщили ему о якобы непристойном поведении депутата.
Это первое заявление о домогательствах, сделанное от собственного лица, и оно может серьезно изменить официальную позицию депутатов по отношению к разгорающемуся скандалу.
До этого руководство Госдумы и коллеги Слуцкого по нижней палате парламента обращали особое внимание, что заявления о домогательствах были сделаны анонимно, а публично их пересказал корреспондент "Дождя".
Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя во вторник обвинения, разразился эмоциональной речью, в которой сказал, что журналисткам надо было выступать с официальными заявлениями: "Вызывает подозрение, что если с его стороны были домогательства когда-то к кому-то, почему они молчали? Чего ждали момента выборов, чтобы задать мне этот вопрос? Почему к нему не обращались с претензиями?"
Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев назвал обвинения в адрес Слуцкого грубым нарушением этики и предложил поставить вопрос о лишении аккредитации журналистов телеканала. Жириновский во вторник отметил, что в партии еще не обсуждали случившееся и в ближайшее время намерены заниматься только президентскими выборами.
Руководитель думской фракции "Единой России" Сергей Неверов в комментариях в "Фейсбуке" написал, что телеканалу нужно "предъявить убедительные аргументы в комиссию Думы по этике, или это просто может потянуть на заявление в суд за клевету". Он охарактеризовал Слуцкого как "достаточно корректного человека".
"Многие журналисты проходят через это"
"Я уверена, многие журналисты, и не только девушки, проходят через это в разных органах власти, но просто об этом не говорят, - заявила во вторник Котрикадзе. - Потому что мы понимаем всегда, что смысла об этом говорить нет, а только ты навлечёшь на себя огромное количество оскорблений, слов о вранье, о политических мотивах".
"Мне было 26 лет тогда. И тогда, оказавшись в Москве перед таким странным поведением человека, который мне казался очень солидным, мне было крайне трудно. Я впервые с таким столкнулась", - рассказала заместитель главного редактора RTVI.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин скандал не комментировал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за скандалом вокруг Слуцкого.
Депутат от "Единой России", телеведущая Оксана Пушкина, после того как разразился скандал, предложила ввести в закон понятие "харрассмент", однако пока такой законопроект в Думу не поступал.