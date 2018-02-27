Мужчина устроил стрельбу в Казани, убит полицейский

Правообладатель иллюстрации kazanreporter.ru Image caption Эвакуация раненого сотрудника полиции

По меньшей мере два человека погибли и еще двое ранены во время перестрелки в Казани. Один из погибших - сотрудник Росгвардии, скончавшийся от полученных ранений а больнице, сообщили в МВД Татарстана.

Следственный комитет России сообщил также о том, что в перестрелке погиб "предполагаемый подельник" стрелка.

Сам стрелявший задержан живым, сообщил СКР около полуночи по местному времени.

Ранее нападавший забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прохожим из окна из охотничьего карабина.

Мужчина устроил стрельбу в многоэтажке на улице Авангардной в не самом благополучном спальном районе Казани и ранил двух человек, в том числе участкового, который приехал на вызов.

Местные СМИ сообщают, что стрелок был давно известен как дебошир и алкоголик, по некоторым сведениям, он страдает психическим расстройством.

Ранее сообщалось, что стрелявший убил свою жену. Официального подтверждения этой информации нет.

Правообладатель иллюстрации kazanreporter.ru Image caption Полиция и Росгвардия больше часа проводили спецоперацию по задержанию стрелявшего

Что известно о нападавшем и пострадавших

Раненый полицейский - участковый, который прибыл на вызов, чтобы успокоить скандалиста. По предварительной информации, он получил ранение в ногу.

По данным источника Русской службы Би-би-си в правоохранительных органах, погибшему сотруднику Росгвардии было 38 лет.

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Сообщается также, что силовые структуры установили личность подозреваемого.

"Личность стрелявшего установлена. Это Петров Александр Владимирович 1983 года рождения. Мужчина страдает алкоголизмом, он неоднократно устраивал скандалы и попадал из-за этого в поле зрения полиции" - сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

По его данным, мужчина и в момент нападения был нетрезв.