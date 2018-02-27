Мужчина устроил стрельбу в Казани, убит полицейский
По меньшей мере два человека погибли и еще двое ранены во время перестрелки в Казани. Один из погибших - сотрудник Росгвардии, скончавшийся от полученных ранений а больнице, сообщили в МВД Татарстана.
Следственный комитет России сообщил также о том, что в перестрелке погиб "предполагаемый подельник" стрелка.
Сам стрелявший задержан живым, сообщил СКР около полуночи по местному времени.
Ранее нападавший забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прохожим из окна из охотничьего карабина.
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Мужчина устроил стрельбу в многоэтажке на улице Авангардной в не самом благополучном спальном районе Казани и ранил двух человек, в том числе участкового, который приехал на вызов.
Местные СМИ сообщают, что стрелок был давно известен как дебошир и алкоголик, по некоторым сведениям, он страдает психическим расстройством.
Ранее сообщалось, что стрелявший убил свою жену. Официального подтверждения этой информации нет.
Что известно о нападавшем и пострадавших
Раненый полицейский - участковый, который прибыл на вызов, чтобы успокоить скандалиста. По предварительной информации, он получил ранение в ногу.
По данным источника Русской службы Би-би-си в правоохранительных органах, погибшему сотруднику Росгвардии было 38 лет.
Сообщается также, что силовые структуры установили личность подозреваемого.
"Личность стрелявшего установлена. Это Петров Александр Владимирович 1983 года рождения. Мужчина страдает алкоголизмом, он неоднократно устраивал скандалы и попадал из-за этого в поле зрения полиции" - сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
По его данным, мужчина и в момент нападения был нетрезв.