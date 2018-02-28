Кофе и сигары: что известно о главном фигуранте "кокаинового дела"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ковальчук говорит, что занимался в Аргентине закупкой сигар и алкоголя

Предприниматель Андрей Ковальчук, заочно арестованный Тверским судом Москвы по делу о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины, заявил о своей непричастности к "кокаиновому скандалу".

Бизнесмена заочно арестовали после того, как в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе было обнаружено около 400 кг кокаина.

По этому делу были арестованы еще несколько человек, в том числе бывшие сотрудники российской дипмиссии в Аргентине. Никто из арестованных вины не признает.

После сообщений о заочном аресте Ковальчука в прессе начала появляться весьма противоречивая информация о нем. Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, кто такой Андрей Ковальчук и что известно о его возможной роли в "кокаиновом деле".

Сигары диппочтой

Как утверждало аргентинское издание Clarin, в настоящее время 50-летний Ковальчук живет в Германии и занимается продажей деликатесов, в том числе алкоголя, икры и кофе. Председатель Координационного совета российских соотечественников Аргентины Леонардо Голованов заявил РБК, что Андрей Ковальчук представлял немецкую компанию Bossner Cigars.

Однако глава немецкой компании Golden Mile GmbH, которой принадлежит Bossner Cigars, Константин Лоскутников в интервью телеканалу OstWest назвал эту информацию ошибочной и сказал, что Ковальчук был представлен ему как сотрудник спецслужб.

"Несколько лет назад его привел ко мне в офис высокопоставленный работник "Газпрома" в Германии и представил как полковника, руководителя спецслужб, который курирует или занимается посольствами и консульствами на территории Европы, Азии, Латинской Америки и прочей белиберды", - рассказал Лоскутников.

Он также добавил, что Ковальчук неоднократно просил предоставить ему образцы сигар и коньяка, выражая интерес к торговле, однако ни одной сделки с ним так и не было заключено.

Агентство "Росбалт" заявляло, что Ковальчук ранее был сотрудником посольства России в Берлине, а после увольнения остался жить в Германии и организовал там свой бизнес по поставкам элитных сигар, алкоголя и кофе.

Правообладатель иллюстрации TWITTER.COM/GENDARMERIA Image caption В ходе спецоперации наркотики были заменены на муку и отправлены в Москву

"Росбалт" утверждал, что у Ковальчука осталось много знакомых из числа технического персонала различных посольств. В связи с этим издание предполагало, что Ковальчук якобы мог использовать для переправки товара дипломатическую почту, чтобы избежать таможенных сборов.

Однако во вторник пресс-атташе российской дипмиссии в Берлине Денис Микерин написал в "Фейсбуке", что Ковальчук никогда не работал в посольстве.

Источник издания Republic, знакомый с ходом расследования, говорит, что Ковальчук мог свободно заходить в российское посольство в Буэнос-Айресе и покидать его, хотя не работал в дипмиссии. Сам себя он называл человеком, приближенным к силовым структурам, пишет издание.

Хлам под лестницей

Адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков в среду сообщил журналистам, что его подзащитный в Аргентине занимался исключительно своим торговым бизнесом и считает историю с наркотиками провокацией.

"Он считает, что это провокация со стороны спецслужб Аргентины, которые плотно работают с американскими спецслужбами. Обратите внимание, одновременно проходят обыски в российских посольствах в США и такая ситуация в Аргентине, которая неподалеку", - сказал юрист агентству РИА Новости.

По словам адвоката, Ковальчук открыто говорил, что покупал в Аргентине кофе и коньяк, что у него сохранились чеки, а на грузе были наклейки с его номером телефона.

Правообладатель иллюстрации TWITTER.COM/GENDARMERIA Image caption Защита Ковальчука говорит, что он оставил свои покупки под лестницей в школе

Как пояснил адвокат бизнесмена, Ковальчук с разрешения бывшего завхоза посольства Али Абянова оставил свои покупки в посольской школе под лестницей и попросил отправить их в Москву, "когда будет оказия".

"Когда Абянов уезжал, он передавал имущество школы другому сотруднику, и они решили проверить, что под лестницей. Там был всякий хлам: парты, стулья, а также вещи Ковальчука", - рассказал Жеребенков.

По его словам, поскольку вещи пролежали там почти полтора года, кто угодно мог подменить их и подложить наркотики. Сам Ковальчук за это время несколько раз приезжал в посольство, но не предпринимал попыток вывезти вещи, утверждает Жеребенков.

Разговоры "сеньора К"

Аргентинские СМИ в материалах о "кокаиновом деле" периодически упоминают некоего "сеньора К", называя его ключевым участником контрабандной схемы. В частности, газета Clarin предполагает, что за этим именем может скрываться именно Ковальчук, но подтверждений в пользу этой версии не приводит.

Издание Telam опубликовало диалог "сеньора К" с неким дипломатическим работником от 15 октября 2017 года, в котором "сеньор К" просит предоставить ему микроавтобус для доставки в аэропорт 12 ящиков с коньяком и двух коробок сигар, а дипломат говорит, что не может этого сделать, так как у него "могут быть проблемы".

В другом диалоге, который публикует Clarin, экс-сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, арестованный в рамках расследования, просит "сеньора К" привезти ему икру и печень, которые очень понравились ему и его детям.

Это же издание опубликовало записанные спецслужбами фрагменты разговоров Близнюка с бывшим сотрудником российского посольства в Буэнос-Айресе Александром Чикало, также арестованным в Аргентине.

Из них следует, что у "сеньора К" якобы испортились отношения с послом России в Аргентине Виктором Коронелли, который раньше предоставлял ему машины для перевозки диппочты.