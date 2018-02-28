"Нет проблем вообще": прокуратура не нашла экстремизма в "Смерти Сталина"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Комедия "Смерть Сталина" всего несколько дней показывалась в кинотеатре "Пионер"

Прокуратура завершила проверку британской сатирической комедии "Смерть Сталина", у которой российский минкульт отозвал прокатное удостоверение, и не нашла оснований для дополнительных мер реагирования, сообщил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.

"Нет проблем вообще", - сказал Буксман агентству ТАСС. Ранее министр культуры Владимир Мединский пообещал, что в случае положительного заключения со стороны прокуратуры фильму всё же выдадут прокатное удостоверение.

Картина должна была выйти в российский прокат 25 января, однако незадолго до премьеры группа деятелей культуры направила письмо Мединскому с просьбой не выпускать фильм в прокат.

Под просьбой о запрете фильма подписались в том числе режиссеры Никита Михалков, Владимир Бортко и Сергей Мирошниченко, депутат Елена Драпеко, председатель Союза композиторов Рустем Каллимулин, дочь маршала Жукова Эра Жукова.

В письме указывалось, что в комедии были искажены образы некоторых исторических личностей, в том числе Георгия Жукова.

Еще одно письмо в просьбой не выпускать фильм в прокат поступило в ведомство от группы юристов минкульта, в котором отмечалось, что он, в частности, "направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека".

Вскоре после отправки писем прокатное удостоверение у британской картины было отозвано.

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Однако даже после отзыва лицензии фильм в течение нескольких дней показывали в московском кинотеатре "Пионер". Позднее суд оштрафовал кинотеатр на 280 тысяч рублей за незаконный показ ленты.

Комедия Армандо Иануччи "Смерть Сталина" снята по комиксам французов Фабьена Нури и Тьерри Робина, которые выходят по сей день. Главными героями фильма стали Никита Хрущев, которого сыграл Стив Бушеми, Василий Сталин (Руперт Френд), Георгий Жуков (Джейсон Айзекс), а также пианистка Мария Юдина (ее сыграла актриса Ольга Куриленко).