Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс ушла в отставку
Директор по коммуникациям Белого дома, бывшая модель и давняя соратница президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс уходит в отставку, сообщила пресс-служба администрации.
Ранее 29-летняя Хикс была директором по стратегическим коммуникациям президента, а также пресс-секретарем его избирательного штаба. Считается, что Хикс - одна из самых надежных помощниц Трампа.
По сообщениям американских СМИ, коллегам Хоуп Хикс сказала, что почувствовала, что добилась в Белом доме всего, чего хотела.
Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что пока не известно, когда именно Хоуп Хикс покинет администрацию.
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Хоуп Хикс стала четвертой назначенной на должность директора по коммуникациям Белого дома с момента избрания Дональда Трампа. Ее предшественник Энтони Скарамуччи проработал в должности всего 10 дней.
По словам Сандерс, решение об отставке Хикс не связано с показаниями, которые она во вторник давала комитету по разведке конгресса США в рамках расследования дела о возможном российском вмешательстве в американские выборы.
В прошлом Хоуп Хикс была главой пресс-службы предвыборной кампании Дональда Трампа, и именно она нанимала туда людей на работу.
Двое предыдущих директоров по связям с общественностью - Майк Дабке и Энтони Скарамуччи - довольно быстро покинули этот пост. Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также ушел в отставку.
Президент Трамп назвал Хоуп Хикс "умной и рассудительной", заявив, что за последние три года она проделала огромную работу.
"Мне будет не хватать ее рядом, но когда она сказала мне, что рассматривает новые возможности, я все понял. Я уверен, что мы еще поработаем вместе".
Хикс рассматривают как ключевого свидетеля в расследовании о возможных связях Трампа с Россией.