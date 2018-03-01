Нью-йоркский суд закрыл иск против Грефа и Сбербанка

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сбербанк и его главу Германа Грефа обвинили в рейдерском захвате

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка закрыл гражданский иск на 750 млн долларов, который адвокатская фирма PPF Management LLC возбудила от имени россиянина Сергея Пойманова и его бывшей жены Ирины Подгорной против Сбербанка, его главы Германа Грефа и 20 других физических и юридических лиц.

Истец обвинял их в рейдерском захвате принадлежавшей Пойманову компании "Павловскгранит", одного из крупнейших в Европе производителей гранитного щебня. Судье предстояла нелегкая задача.

Исковое заявление PPF насчитывало 62 страницы и было населено десятками персонажей с иностранными фамилиями и множеством компаний с диковинными и часто непроизносимыми для американца названиями (взять хоть Промсвязьбанк или тот же "Павловскгранит", который для простоты пишется в судебных документах как P-Granit).

Притом все эти действующие лица взаимодействовали по законам и правилам, часто незнакомым заокеанскому юристу. Истец попытался облечить судье задачу, подробно объяснив механизм осуществления рейдерского захвата в России. Душой данной схемы он называл Юрия Жукова, владельца "Национальной нерудной компании" и главного конкурента "Павловскгранита", к которому в конечном итоге перешли акции и имущество компании, раньше принадлежавшей Пойманову.

Как утверждал истец, речь идет о "хрестоматийном примере русского корпоративного рейдерства".

"Для того, чтобы завладеть компанией калибра "П-Гранита", - говорится в исковом заявлении, - ответчику Жукову требовались участие и защита ответчика Германа Грефа".

Греф назвал случившееся с "Павловскгранитом" "типичным мошенническим актом" и заявил, что Сбербанк "вышел из [этой] истории" еще в 2011-2012 годах.

"Мы никогда не были замечены в рейдерстве!" - заявил он в прошлом году на пресс-конференции.

В 2008 году, когда дела у "Павловскгранита" шли очень хорошо, Сбербанк предоставил Пойманову кредит в сумме 5,1 млрд рублей на покупку доли его партнера в компании. Скоро разразился кризис, спрос на продукцию комбината резко упал, а вместе с ним и доходы.

Как говорилось в исковом заявлении, когда Пойманов попросил банк реструктурировать долг, Сбербанк предложил, чтобы тот продал ему 51% его предприятия за 1 млн долларов. Правда, по словам истца, с правом последующего выкупа этой доли, но уже за 350 млн долларов. Пойманов нашел этот вариант неприемлемым. В конечном итоге Сбербанк подал в суд на несостоятельного должника и выиграл.

У Сбербанка своя версия произошедшего, которую его адвокатам так и не довелось озвучить в нью-йоркском суде.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герман Греф на прошлогодней пресс-конференции отверг обвинения в рейдерстве

Судья Гардефи закрыл иск не потому, что нашел претензии Пойманова к ответчикам несостоятельными. Хотя иск тянулся с ноября 2016 года, защита ни разу не ответила на него по существу, поскольку слушания регулярно откладывались.

И лишь 23 февраля нынешнего года ведущий адвокат Сбербанка Джон Кирнан направил судье пятистраничное ходатайство с аргументацией. Юрист и тут не опровергал доводов истца, а призывал Гардефи закрыть дело по отсутствию у федерального суда юрисдикции.

Но не территориальной, на отсутствие которой адвокат на этом этапе не жаловался, а предметной. Иными словами, защита доказывала, что иск неподсуден Гардефи. В доказательство этого тезиса Кирнан выдвинул ряд аргументов, например, что по закону федеральный суд неправомочен разбирать иски между гражданами одного и того же штата. А и фирма PPF, и американское отделение Сбербанка Sberbank CIB USA зарегистрированы в Делавэре, то есть являются "гражданами" одного штата.

Четыре дня спустя судья закрыл дело ввиду отсутствия у него предметной юрисдикции, то есть взял сторону санкционированного российского банка в разгар свистопляски по поводу предполагаемого сговора президента США с Москвой.

Это не первое поражение Пойманова в американском суде. В прошлом году манхэттенский суд по делам о банкротстве постановил, что решение российского суда в вопросе банкротства Пойманова должно быть признано в США. Это постановление также было вынесено в период резкого обострения американо-росийских отношений, которые, очевидно, мало влияют на заокеанскую Фемиду.

Прося судью закрыть иск Пойманова, адвокат Сбербанка сослался на это решение суда по банкротству. Возможно, это тоже повлияло на Гардефи, который никак не объяснил свое решение о прекращении иска.