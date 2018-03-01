Вторая журналистка открыто обвинила Слуцкого в домогательствах

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Продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук заявила, что несколько лет назад столкнулась с домогательствами со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Это уже вторая журналистка, открыто обвинившая депутата в непристойном поведении.

Жук пояснила, что она была среди трех журналисток, первоначально заявивших о домогательствах со стороны Слуцкого на условиях анонимности. Она пояснила, что решила выступить уже с публичным заявлением после того, как Слуцкий призвал не верить анонимным историям.

По словам Жук, когда она пыталась пригласить Слуцкого принять участие в программе телеканала в 2014 году, он "тыкал" и скабрезно шутил, обещая прийти, только если журналистка пойдет с ним на ужин.

"Как только вы зашли в студию, вы почти сразу проявили себя. Силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно. Я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала. Вы и сейчас будете все отрицать", - заявила Жук, добавив, что уже направила заявление в комиссию Госдумы по этике.

Скандал вокруг Леонида Слуцкого разгорелся на прошлой неделе после выхода материала телеканала "Дождь", которому несколько человек анонимно пожаловались на домогательства со стороны депутата. Сам Слуцкий отвергал обвинения в непристойном поведении, за него вступились коллеги из руководства Госдумы, которые особенно подчеркивали, что жалобы были анонимными.

Однако во вторник о домогательствах Слуцкого рассказала заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Контрикадзе. По ее словам, семь лет назад, когда она работала на грузинский телеканал, она договорилась об интервью с Леонидом Слуцким. Но когда журналистка приехала к нему на работу в Госдуму, тот запер ее в кабинете, прижал к стене и попытался поцеловать.

Ранее в четверг Слуцкий предположил, что скандал приведет к росту его авторитета. "Думаю, дальше, чем эффективнее мы будем работать, тем больше таких вещей, к сожалению, может возникать. Если не к чему придраться с профессиональной точки зрения, будут вычесывать из пальца что-то подобное", - сказал он.