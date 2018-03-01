Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Трамп выступил за введение тарифов на сталь и алюминий в компании глав ведущих американских отраслевых компаний

Президент США Дональд Трамп объявил, что подпишет на следующей неделе директиву о введении новых тарифов на импорт стали и алюминия, которые ударят в первую очередь по Китаю и Канаде.

По словам президента, на импорт стали вводится пошлина в размере 25%, на импорт алюминия - в размере 10%.

Президент также сообщил на своей странице в "Твиттере", что США страдают от несправедливой торговли. Однако объявленные президентом меры сразу привели к снижению курсов на фондовых рынках США - индекс Доу - Джонс упал более чем на 2%.

США ввозят в четыре раза больше стали, чем вывозят, причем американская промышленность использует сталь, производимую более чем в 100 странах мира.

После слов президента стоимость акций ведущих американских производителей стали резко возросла.

Ожидается, что особенно резко на эти меры отреагирует Китай, и эксперты опасаются вспышки новой торговой войны.

В Евросоюзе уже высказались крайне резко о решении США, пообещав дать твердый и соразмерный ответ.

Почему сейчас?

В ходе своей избирательной кампании Трамп говорил, что другие страны заваливают США огромным количеством стали, что приводит к кризису американской сталелитейной промышленности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

После вселения в Белый дом Трамп также говорил, что импорт дешевой стали из Китая подрывает жизнеспособность отрасли в США.

Китай - не единственный экспортер стали в США: 110 стран и территорий поставляют сталь в Америку. Китай на самом деле занимает всего лишь 11-е место в списке экспортеров.

Такие страны, как Канада и Южная Корея, входят в пятерку ведущих экспортеров, и они столкнутся с резким подорожанием своего экспорта в США.

В прошлом году президент поручил министру торговли Уилбуру Россу провести расследование о связи импорта стали с национальной безопасностью.

Доклад Росса был опубликован в феврале и содержал рекомендации по введению тарифов.

Президент Трамп обещал ранее возродить американскую сталелитейную и алюминиевую промышленность, которая, по его словам, в течение десятилетий сталкивалась с демпингом со стороны других государств, в особенности Китая.

"Когда наша страна не в состоянии производить алюминий и сталь, мы не можем всерьез говорить о нашей промышленности, - говорил президент. - Нам нужны собственные сильные производители по соображениям обороны".

Президент Трамп выступил в Белом доме с заявлением о введении пошлин в присутствии китайского экономиста и советника председателя КНР Лию Хе.

На выступление президента были приглашены представители ведущих американских сталелитейных компаний, в том числе US Steel Corp и Arcelor Mittal.

Однако представители отраслей, которые закупают металл для производства изделий, вели упорную борьбу против введения новых тарифов, доказывая, что американская сталь и алюминий обойдутся им дороже импорта и новые пошлины приведут к общему повышению цен в целом ряде отраслей промышленности.

Торговая война в Белом доме

Тара МакКилви, корреспондент Би-би-си в Белом доме

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Президент хочет, чтобы все видели его жесткую позицию в вопросе о торговле с Китаем, и этого же хотят многие из его советников. Пит Наварро, советник по вопросам торговли, повышение которого в администрации уже давно ожидается, известен своими жесткими взглядами по этому вопросу.

Его позицию разделяет Харри Харрис, который был назначен недавно послом в Австралию. Однако другие советники рекомендовали президенту воздержаться от резких заявлений.

Выступление президента дважды откладывались, а совещания советников продолжались в четверг целый день. Это стало отражением конфликта между сторонникам протекционистских мер и теми, кто относится к тарифам с большей осторожностью.

Тем временем президент находится именно в том месте, где он чувствует себя наиболее комфортно - в самом сердце бури, и все ожидали его решения.

В каком состоянии находится сталелитейная отрасль в США?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С начала века число рабочих мест в металлургической отрасли США сократилось почти на 50 тысяч

По данным министерства энергетики США, отрасль до сих пор оправляется после спада, вызванного финансовым кризисом 2008 года.

Но положение отрасли сейчас значительно хуже, чем в начале столетия. В 2000 году США производили 112 млн тонн стали, а в 2016 году этот объем сократился до 86,5 млн тонн.

За тот же период численность рабочих мест в отрасли сократилась с 135 тысяч до 83 600.

Что будет дальше?

Натали Шерман, Би-би-си, Нью-Йорк

Вопрос о тарифах на сталь и алюминий преследовал администрацию Трампа в течение многих месяцев. Многие сторонники президента упрекали его в нерешительности.

И вот теперь президент пошел на решительный шаг в пользу американской сталелитейной отрасли и заставил замолчать своих критиков справа.

Однако организационный хаос, который сопровождал выступление президента, выдает отсутствие единства мнений в администрации и подчеркивает, что объявленные меры будут встречены промышленными кругами далеко не однозначно.

Множество компаний в самых разных отраслях - от автопромышленности до строительства - предупреждали о возможной потере сотен тысяч рабочих мест в связи с предстоящим удорожанием их продукции.

Министр обороны Джим Маттис заявлял, что такой шаг приведет к осложнению отношений с такими союзниками США, как Канада и Южная Корея.

Европейский союз, Мексика и Китай признали, что они рассматривают возможность введения ответных тарифов, которые приведут к сокращению американского экспорта сельскохозяйственной продукции.

В 2002 году США вводили подобные тарифы при президенте Буше, однако они были отменены спустя два года с целью избежать дорогостоящей торговой войны.

Представители сталелитейной промышленности поддержали в четверг позицию президента. Но если в результате этого решения действительно развернется торговая война, как опасаются многие эксперты, от нее пострадает вся экономика страны.

Каковы отклики на решение президента?

Министр торговли Канады Франсуа-Филип Шампань заявил, что тарифы на сталелитейный экспорт неприемлемы для его страны.

Европейский союз отреагирует твердо и соразмерно с целью защиты своих интересов, заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Глава ассоциации производителей стали Германии заявил, что эти меры явно противоречат правилам Всемирной торговой организации.

Китай заявил, что рассмотрит ответные меры в отношении США.

В четверг президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер распространил заявление, в котором говорится, что в ближайшие дни будет подготовлено предложение о принятии в соответствии с принципами ВТО ответных мер в отношении намерения США ввести протекционистские ограничения на торговлю сталью и алюминием.

"Мы выражаем решительное сожаление по поводу этого шага, который представляет собой грубое вмешательство в мировую торговлю с целью защиты производителей в США, - говорится в заявлении. - Эти несправедливые меры поставят под удар тысячи рабочих мест в Европе. ЕС отреагирует на них твердо и соразмерно с целью защиты своих интересов".