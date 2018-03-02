Адвокат Ковальчука сообщил о его задержании в Германии по делу о кокаине

Правообладатель иллюстрации twitter.com/gendarmeria Image caption Адвокат Ковальчука утверждает, что кокаин в чемоданы его клиента мог подложить кто угодно

В Германии задержан россиянин Андрей Ковальчук, заочно арестованный московским судом по делу о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины.

В понедельник стало известно, что Ковальчук объявлен в международный розыск как предполагаемый организатор поставки крупной партии кокаина, обнаруженной на территории российского посольства в Буэнос-Айресе.

"Ночью позвонила его супруга и сказала, что полиция задержала его в связи с вопросом о розыске. Будет решаться вопрос об экстрадиции", - сообщил адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков.

По его словам, полицейские задержали Ковальчука в его квартире в пригороде Берлина. "Сказали, что без доказательств выдавать не будут, но вопрос рассмотрят", - отметил адвокат.

Ранее Жеребенков заявлял, что его подзащитный считает историю с наркотиками, обнаруженными в его вещах на территории российского посольства, "провокацией со стороны спецслужб Аргентины, которые плотно работают с американскими спецслужбами".

По словам Жеребенкова, Ковальчук, занимавшийся в Аргентине исключительно своим торговым бизнесом, с разрешения бывшего завхоза посольства Али Абянова (арестован по тому же делу) оставил свои покупки в посольской школе под лестницей и попросил отправить их в Москву, "когда будет оказия".

Среди покупок, как утверждает адвокат Ковальчука, были кофе, сигары и спиртные напитки.

"Когда Абянов уезжал, он передавал имущество школы другому сотруднику, и они решили проверить, что под лестницей. Там был всякий хлам: парты, стулья, а также вещи Ковальчука", - рассказал Жеребенков.

Адвокат утверждает, что вещи Ковальчука, пролежавшие под лестницей почти полтора года, "кто угодно мог подменить и подложить наркотики".

Кто такой Андрей Ковальчук?

Как утверждало аргентинское издание Clarin, 50-летний Ковальчук живет в Германии и занимается продажей деликатесов, в том числе алкоголя, икры и кофе.

Как заявил РБК председатель Координационного совета российских соотечественников Аргентины Леонардо Голованов, Ковальчук представлял немецкую компанию Bossner Cigars.

Однако глава немецкой компании Golden Mile GmbH, которой принадлежит Bossner Cigars, Константин Лоскутников в интервью телеканалу OstWest назвал эту информацию ошибочной и сказал, что ему представляли Ковальчука как сотрудника спецслужб, "который курирует или занимается посольствами и консульствами на территории Европы, Азии, Латинской Америки и прочей белиберды".

Лоскутников также рассказал, что Ковальчук неоднократно просил предоставить ему образцы сигар и коньяка, выражая интерес к торговле, однако ни одной сделки с ним так и не было заключено.

Агентство "Росбалт" писало, что Ковальчук ранее был сотрудником посольства России в Берлине, а после увольнения остался жить в Германии и организовал там свой бизнес по поставкам элитных сигар, алкоголя и кофе.

Однако пресс-атташе российской дипмиссии в Берлине Денис Микерин заявил, что Ковальчук никогда не работал в посольстве.

В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что "перерыла все архивы" российского внешнеполитического ведомства и не нашла ни одного свидетельства того, что Ковальчук когда-либо работал в МИДе или российской дипмиссии.

Источник издания Republic, знакомый с ходом расследования, утверждает, что Ковальчук мог свободно заходить в российское посольство в Буэнос-Айресе и покидать его, хотя не работал в дипмиссии. По данным издания, сам себя Ковальчук называл человеком, приближенным к силовым структурам.

"Кокаиновое дело"

Информация об обнаружении почти 400 кг кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе и спецоперации по поимке наркоторговцев появились в аргентинских СМИ 22 февраля.

Как рассказала журналистам министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, история с наркотиками началась еще в декабре 2016 года, когда российский посол в стране сообщил, что в дипмиссии обнаружен тайник, в котором, предположительно, хранятся наркотики.

Правообладатель иллюстрации twitter.com/gendarmeria

Когда сотрудники аргентинских спецслужб проверили содержимое 12 спрятанных в тайнике чемоданов, выяснилось, что в них находится кокаин. Тогда же была проведена секретная операция по замене наркотиков на муку, а к чемоданам были присоединены датчики, с помощью которых можно было отслеживать их дальнейшее перемещение.

Как утверждают власти Аргентины, прежде чем оперативникам удалось выявить сеть наркоторговцев с помощью прослушки, прошел почти год. В декабре 2017 года в Буэнос-Айрес прилетел самолет, который должен был перевезти в Москву вещи одного из экс-сотрудников посольства. В него и были погружены чемоданы с мукой.

После того, как самолет с чемоданами приземлился в Москве, начались аресты. В Аргентине были задержаны сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и бывший сотрудник посольства России в Аргентине Александр Чикало, которые, по версии следствия, собирались забрать груз из посольства.

В России были задержаны бывший завхоз посольства Али Абянов, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Им были предъявлены обвинения в попытке контрабанды наркотиков и в попытке их незаконного сбыта.

Ковальчук, как предполагаемый организатор поставки, был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы.