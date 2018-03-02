В Баку при пожаре в наркологическом центре погибли 24 человека

Правообладатель иллюстрации APA Image caption Пожар вспыхнул в отделении с лежачими больными

В Баку во время пожара в здании республиканского наркологического центра, по данным полиции и Генпрокуратуры, погибли не менее 24 человек. Ранее местное агентство АРА со ссылкой на минздрав Азербайджана сообщало о не менее чем 30 погибших.

Еще три человека отравилимсь дымом, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Более 30 больных удалось эвакуировать из горящего здания, сообщает APA.

По неофициальным данным, которые передает "Sputnik Азербайджан", с места происшествия на судмедэкспертизу доставлены 26 тел погибших.

Пожар в здании наркологического центра начался в пятницу около 6:00 утра, в отделении, где лечатся лежачие пациенты.

МЧС Азербайджана сообщило о завершении работ по тушению пожара. Ведомство обещало предоставить информацию о причинах возгорания.

Заметка дополняется.