МИД России рассказал о десятках русскоговорящих женщин и детей в иракском плену

Правообладатель иллюстрации ZUBAIR BAYRAKOV/TASS Image caption Родственники попавших в ИГ женщин и детей уже более полугода ждут их возвращения домой

В багдадской тюрьме содержатся 49 детей и 22 русскоговорящие женщины, находящиеся под следствием по делу о пособничестве терроризму, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Сотрудники российского консульства пытаются получить к ним доступ.

Эти женщины и дети могут оказаться гражданами Российской Федерации, рассказала Захарова. Сейчас они находятся под следствием, им запрещено контактировать с посторонними лицами, в том числе с иностранными дипломатами. Поэтому доступ к ним сотрудников российского посольства в Багдаде закрыт.

После окончания следствия иракские власти планируют проведение судебных процессов по делам жен и вдов иностранных боевиков ИГ (запрещенная в России организация). "В числе них могут оказаться и российские гражданки", - заявила Захарова. Против них будут выдвинуты обвинения как в незаконном нахождении на территории Ирака, так и в причастности к террористической деятельности или пособничестве в ее осуществлении.

Ранее о россиянках, оказавшихся в тюрьме Багдада после освобождения с территорий, подконтрольных ИГ, рассказывала член совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. Она приводила другие цифры: по ее словам, было задержано 25 россиянок. Полный список имен приводило агентство РИА Новости.

Народное ополчение Ирака удерживало у себя 24 российских женщин, в свою очередь рассказал Би-би-си руководитель рабочей группы по возвращению женщин и детей из Ирака и Сирии Зияд Сабсади. Они содержались в неофициальной тюрьме и 1 марта были переданы официальным властям Багдада, а затем помещены в центральную женскую тюрьму Багдада. В этой группе также 43 ребенка.

Что с ними будет дальше?

Сначала пройдет допрос, следственные мероприятия, после этого их отправят в иракский суд, рассказал Сабсади. Эти действия занимают от одного до трех месяцев.

Захарова подчеркнула, что если их вина будет доказана, им будет грозить смертная казнь или пожизненное либо длительное тюремное заключение. Иракские законы о терроризме отличаются суровостью, подчеркнула представитель МИД, и вряд ли задержанные смогут рассчитывать на снисхождение.

Media playback is unsupported on your device Женщины показали фотографии своих дочерей и внуков, которые попали к ИГ

Россия может вернуть домой детей старше трех лет, рассказал Сабсади. Первая группа - те дети, которые родились на территории России. Тех, кто родился в Ираке или в Сирии, также можно вернуть, но уже по другой, более сложной процедуре. Прежде всего надо установить факт гражданства, получить документ на ребенка, после чего получить разрешение суда.

Установить личность и гражданство женщин и детей сейчас сложно по нескольким причинам, объяснила Захарова. Некоторые из женщин намеренно уничтожили документы, другие потеряли их в ходе боевых действий. Кроме того, сейчас к ним запрещен доступ сотрудников посольства. Посольство России в Ираке направило дипломатическую ноту с просьбой разрешить посещение тюрьмы его сотрудниками.

Национальность детей, по словам Захаровой, определить еще сложнее: некоторые из них не разговаривают ни на одном языке. "Сейчас идет вопрос установления личности детей не только со слов матерей, а ссылаясь на ответы на запросы, которые мы отправили в федеральные миграционные службы при МВД России по регионам. Там же география большая, у нас дети и из Центральной России, и Северный Кавказ, и другие регионы тоже", - объясняет порядок работы Сабсади.

Сколько всего женщин и детей с территорий, освобожденных от ИГ, содержится в тюрьмах Ирака, никто не объявлял. В декабре 2017 года Сабсади говорил, что в тюрьме Багдада всего находится 69 женщин и 108 детей из России.

В списках российских женщин и детей, разыскиваемых в Сирии и Ираке, по словам члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой, более 780 человек.

Что происходит с вернувшимися

Кампания по возвращению российских женщин и детей с территорий, освобожденных от ИГ, началась в августе 2017 года. В Россию были эвакуированы 110 женщин и детей - уроженцев Чечни, Дагестана, Ханты-Мансийского автономного округа, Тверской области и других регионов.

Кампанию по возвращению женщин и детей с территорий, освобожденных от ИГ, инициировал президент Чечни Рамзан Кадыров.

В России их действия подпадают под статью 208 УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании.

Две женщины из Дагестана, спасенные властями России, уже получили приговоры по этим делам. В феврале суд в Махачкале приговорил уроженку Дагестана Загидат Абакарову, вывезенную властями Чечни из Сирии, к восьми годам колонии общего режима с отсрочкой на 13 лет - пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Другой приговор - 26-летней Наиде Шайх-Ахмедовой - огласили 16 января. Девушку приговорили к четырем годам и четырем месяцам колонии с отсрочкой наказания до 2030 года.