ЧМ по футболу-2018: видеоповторы для судей в шаге от дебюта в России

Правообладатель иллюстрации Егор Алеев/ТАСС Image caption Чемпионат мира по футболу в России с 14 июня по 15 июля впервые должен пройти по новым правилам

Системе видеоповторов для помощи футбольным арбитрам в спорных ситуациях дали зеленый свет. Решение воспользоваться нововведением уже на ближайшем чемпионате одобрил на субботнем заседании Международный совет футбольных организаций (IFAB).

"Мы пришли к выводу, что видеоповторы - благо для футбола", - сказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пресс-конференции.

Окончательное решение о видеосудействе на ЧМ-2018 примет ФИФА во время заседания совета организации 16 марта в Колумбии. Ранее футбольные чиновники неоднократно уверяли, что технология будет применяться этим летом в России.

Сторонники новой технологии надеются повысить точность судейских решений, а критики парируют, что система все равно не даст стопроцентной гарантии и опасаются, что нововведение лишит игру динамизма.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Международный совет футбольных организаций IFAB - международная организация, уполномоченная вносить изменения в правила игры.

23 января соответствующее решение приняла ФИФА.

Систему видеоповторов, или, как она официально именуется, видеотехнологию помощи арбитрам (VAR) предполагается использовать в случае сомнения в судейском решении в четырех случаях, способных существенно повлиять на исход матча: взятие ворот, назначение пенальти, удаление с поля ("красная карточка") и определение нарушителя правил, которого следует наказать.

За и против, или больше не будет "руки Бога"?

На чемпионате мира 1986 года сборная Аргентины одержала в четвертьфинале победу над англичанами благодаря голу, который Диего Марадона, по мнению многих, забил рукой. Рефери счел, что он действовал головой, и гол был засчитан. Этот случай, вызывающий споры по сей день, вошел в историю футбола под названием "рука Бога".

Сторонники видеоповторов надеются избежать подобных ситуаций в будущем.

По словам Джанни Инфантино, впредь нельзя допускать, чтобы любой болельщик со смартфоном имел более точную и надежную информацию, чем судья на матче чемпионата мира.

Футбол - единственный важный спорт, в котором судьям не помогают технологии. Если у нас есть возможность исправить очевидные ошибки, ею надо воспользоваться Дэвид Эллерей, технический директор IFAB

"Если мы в состоянии помочь арбитру, мы должны это сделать", - сказал глава ФИФА.

Представители 32 сборных, участвующих в первенстве, на встрече в Сочи в начале этой недели не высказали возражений против нововведения.

"Это современная жизнь. Мир меняется, и футбол не может закрывать на это глаза", - согласился главный тренер сборной Ирана Карлос Куэрос.

Несогласные с новым подходом утверждают, что видеоповторы также не дают стопроцентной гарантии от ошибок.

Больше же всего их беспокоит, что остановка матча в самый напряженный момент испортит игру, лишит ее динамизма, а игроков - вдохновения.

Критики ссылаются на опыт Соединенных Штатов, где видеоповторы давно используются в бейсболе и американском футболе, и вызывают подобные нарекания.

Доклад IFAB

В европейском футболе система была впервые опробована на клубном чемпионате мира в 2016 году, а затем на прошлогодних первенствах германской Бундеслиги, итальянской Серии А, российском Кубке Конфедераций.

Испанская Ла Лига выразила готовность опробовать новинку уже в новом сезоне.

В докладе IFAB, опубликованном накануне субботнего заседания, сказано, что по новым правилам прошли 804 матча, в ходе которых видеоповторы применялись 3947 раз, в 56,9% случаев в ситуациях, связанных с пенальти.

Судейские решения были изменены в 24% случаев, в 8% случаев это существенно повлияло на исход матча.

В среднем на изучение видеоповтора уходит минута.

Консервативная игра

Несмотря на позицию ФИФА и Международного совета футбольных организаций, президент УЕФА Александр Чеферин 26 февраля сообщил, что внедрять видеоповторы на матчах Лиги чемпионов пока не планируется.

Это, возможно, и неплохая идея, но торопиться некуда Александр Чеферин, президент УЕФА

Бывший глава ФИФА Зепп Блаттер в пятницу написал в своем "Твиттере", что "чемпионат мира по футболу - не место для экспериментов".

Руководство английской Премьер-лиги в тот же день заявило, что открыто к современным технологиям, но вопрос нуждается в дальнейшем изучении.