Германией вновь будет править "большая коалиция" во главе с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель получила возможность сформировать свое четвертое правительство, после того как ушедшие в оппозицию социал-демократы проголосовали за еще одну "большую коалицию" с партией Меркель.
Голосование 464 тысяч рядовых членов Социал-демократической партии (СДП) позволило выйти из пятимесячного политического тупика, в котором Германия оказалась после выборов в сентябре.
Среди социал-демократов шли споры: руководство партии поддерживало создание коалиции, а радикальное молодежное крыло выступало против.
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Меркель, которая находится у власти уже 12 лет, поздравила социал-демократов.
Как говорится в "Твиттере" Христианско-демократического союза (ХДС), Меркель заявила, что с нетерпением ожидает совместной работы на благо страны,
66% голосовавших членов Социал-демократической партии выступили за возобновление коалиции. Подсчет голосов продолжался всю ночь в штаб-квартире партии в Берлине.
Исполняющий обязанности главы СДП Олаф Шольц объявил: "Теперь у нас появилась ясность. Социал-демократическая партия войдет в состав следующего правительства".
Высокопоставленный член ХДС Фолькер Буфье, комментируя итоги голосования, сказал, что это хороший день для жителей страны и позитивный результат для будущего Германии.
Канцлеру Меркель еще придется столкнуться с целым рядом проблем, среди которых противодействие националистической партии "Альтернатива для Германии".
Антииммигрантская партия впервые смогла пройти в бундестаг в сентябре, получив 12% голосов, а сейчас составляет самую крупную оппозиционную группу.
Социал-демократы на этих выборах получили худший результат в истории, и многие предполагают, что причиной тому стало как раз сотрудничество с партией Меркель.
Возглавляемые Меркель христианские демократы потеряли 65 мест в парламенте во время выборов. С тех пор она предпринимала неудачные попытки сформировать альянс с либеральными Свободными демократами и Партией зеленых.
Ей пришлось пойти на жертвы, чтобы нынешняя коалиция продолжила работу - новый министр финансов будет социал-демократом.
Завершение периода неопределенности вызовет облегчение в Европейском союзе, на который Германия с ее крупнейшей в ЕС экономикой, оказывает значительное влияние.