Задержан мужчина, плеснувший водой в лицо Ксении Собчак

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Кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала, что на праздновании дня рождения Михаила Горбачева на нее напал мужчина. Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца в Москве.

По данным сотрудников штаба Собчак, нападавшим был помощник депутата Мосгордумы. В МВД сообщили о задержании мужчины.

"Сегодня около дома 40 по Ленинградскому проспекту неизвестный мужчина плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак. Мужчина был задержан, его личность установлена", - говорится в сообщении ведомства.

Пропустить Twitter пост , автор: @xenia_sobchak Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.

28 февраля во время дебатов на телеканале "Россия 1" Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, после того как он нецензурно ее обругал.

Глава ЦИК Элла Памфилова позже заявила, что комиссия не имеет полномочий оценивать поведение кандидатов в президенты на дебатах.

"Все, что происходит на дебатах - вопрос внутренней этики и воспитанности кандидатов. И здесь их поведение может оценивать только зрительская аудитория. Если кто-либо из участников дебатов считает себя оскорбленным, то есть законный механизм для самостоятельной защиты чести, достоинства и деловой репутации", - заявила она.

В пятницу стало известно, что адвокат Собчак Константин Добрынин обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой на высказывания Жириновского.