FT: чтобы справиться с морозами, Британия покупает газ в России

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Великобритания впервые за 8 лет столкнулась с угрозой дефицита газа

Российский проект "Ямал СПГ" поставит сжиженный природный газ Великобритании, страдающей от нехватки топлива из-за необычных холодов. Перевозку осуществляет компания Royal Dutch Shell, груз будет в Великобритании уже 6 марта, пишет в воскресенье Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Shell и "Новатэк", которому принадлежит 50,1% акций "Ямал СПГ", не предоставили Financial Times комментариев о поставке.

В течение недели в Великобритании, как и во многих других странах Западной Европы, шел снег, держались рекордно низкие температуры, непривычные для начала марта. Из-за резкого роста спроса на газ 2 марта Национальная энергосистема Великобритании была вынуждена предупредить, что страна впервые за восемь лет столкнулась с угрозой дефицита топлива. Цены на оптовые поставки газа выросли более чем в четыре раза.

Компенсировать нехватку энергоностителей Британия пытается закупкой сжиженного природного газа у российского проекта "Ямал СПГ". Предполагается, что на этих выходных (3-4 марта) танкер Shell перекачает топливо с российского ледокола, который сейчас находится у берегов Франции. После этого танкер направится к терминалу в Милфорд Хэйвен. Груз должен быть доставлен 6 марта, пишет издание.

"Новатэк", которому принадлежит контрольный пакет акций "Ямал СПГ", с 2014 года находится под санкциями США. Но непосредственно против "Ямал СПГ" санкций не вводилось, поэтому компания может поставлять газ в США и другие страны.

В январе стало известно, что танкер с российским сжиженным природным газом, добытым на Ямале, прибыл в Бостон. Успешную поставку в обход санкций в западной прессе называли победой президента Владимира Путина и подарком Путину на православное Рождество. Для Путина "Ямал СПГ" - важный проект, он активно поддерживал его и принимал участие в церемонии погрузки первого танкера 8 декабря.

СМИ тщательно отслеживали движение первого российского танкера с "Ямал СПГ" в США. В конце декабря судно останавливалось в Великобритании, в терминале Айл оф Грейн (как потом выяснилось - чтобы заполнить сжиженным газом другой танкер). Поскольку конечный пункт назначения груза был неизвестен, в СМИ допускали, что "российский санкционный газ" был предназначен Великобритании, страдающей от декабрьских холодов.

Российское посольство в Великобритании тогда успело опубликовать в своем "Твиттере" сообщение с фотографией ледокола для перевозки газа и подписью "Замерзли? Помощь уже в пути - первая поставка СПГ из России будет в Великобритании уже сегодня". В итоге источник, близкий к Национальной энергосистеме Британии, был вынужден заверить Financial Times, что российский газ не попал и не должен попасть во внутреннюю газовую систему Британии.

Новая поставка сжиженного газа - теперь уже точно предназначенная Великобритании - снова может поставить вопрос о зависимости Соединенного Королевства от российского газа, особенно в условиях растущего противостояния британских властей с Кремлем.

Британское правительство подчеркивает, что из всего газа, импортируемого в страну, на Россию приходится меньше 1%.