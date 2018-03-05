"Оскар"-2018: "Фантастическая женщина" - лучший фильм на иностранном языке

Правообладатель иллюстрации Reuters

На проходящей в Лос-Анджелесе юбилейной 90-й церемонии вручения призов американской Академии кинематографических искусств "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке получила картина чилийского режиссера Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина", главную роль в которой исполняет трансгендер по имени Даниэла Вега.

"Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева осталась без награды.

В этом году сразу 92 страны предложили свои фильмы в качестве претендентов в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Цифра стала рекордом для премии. В результате боролись за статуэтку пять фильмов.

Фильм режиссера Рубена Эстлунда "Квадрат" (Швеция)

Фильм режиссера Зияда Дуэри "Оскорбление" (Ливан)

Фильм режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" (Россия)

Фильм режиссера Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина" (Чили)

Фильм режиссера Ильдико Эньеди "О теле и душе" (Венгрия)

Сюжет фильма: Орландо (Франсиско Рейес) - бизнесмен средних лет, проживающий в столице Чили Сантьяго и состоящий в отношениях с женщиной гораздо моложе своих лет, Мариной (Даниэла Вега). После проведенного вместе с ней вчера Орландо становится плохо, и он попадает в больницу. Его родственники, включая и его бывшую жену, не могут смириться с тем фактом, что Марина - трансгендер, и только его брат принимает ее такой, какая она есть. Полиция и руководство больницы ей не доверяют, подозревая Марину в причастности к смерти Орландо.

"Я не могу поверить, что это произошло, - поделился своими мыслями чилийский режиссер уже за кулисами. - Я знал, что фильм имеет неплохие шансы на победу. Но ты до конца не уверен, пока не держишь "Оскар" в руке".

Вспомнили о Вайнштейне

В этом году вести церемонию вновь доверили комику и актеру, ведущему собственной сатирической программы Джимми Киммелу.

Телеведущий вспомнил прошлогодний казус с перепутанными конвертами, выразив надежду, что в этом, юбилейном для "Оскара" году подобное не повторится, и прокомментировал сотрясший Голливуд секс-скандал.

Правообладатель иллюстрации Reuters

"Мы больше не можем терпеть плохое поведение. Мир смотрит на нас, мы должны быть примером", - упомянул в начале церемонии Киммел скандал вокруг обвинений в сексуальных домогательствах в адрес некогда могущественного кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Сексуальный скандал с Харви Вайнштейном породил волну обвинений в домогательстве в адрес других известных личностей - звезд Голливуда, именитых режиссеров и политиков.

Любому, кто произнесет самую короткую благодарственную речь во время церемонии награждения, Киммел пообещал подарить гидроцикл.

Другие награды

Победителем в категории "Лучший актер второго плана" стал Сэм Рокуэлл за свою роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Правообладатель иллюстрации Reuters

"Вы, ребята, крутые", - сказал он, обращаясь к другим номинантам. Среди других претендентов - Уиллем Дефо ("Флорида"), Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер, сыгравший в картине "Все деньги мира".

"Оскар" за лучший грим и прически присудили "Темным временам", за то, как преобразили в фильме актера Гэри Олдмена, сыгравшего Черчилля.

Лучший дизайн костюмов - у фильма "Призрачная нить" о британском модельере в 1950-х годах.

Лучшим документальным фильмом признан фильм "Икар" о допинге в российском спорте. В создании фильма принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Родченков, руководивший московской антидопинговой лабораторией в 2006-2015 годах, стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в деле о допинге в российском спорте.

"Оскар" за лучший звуковой монтаж и лучший звук получает фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк".

Лучшая работа художника-постановщика - у "Формы воды".

Лучшая женская роль второго плана - Эллисон Дженни, "Я, Тоня".

Лучший анимационный фильм - "Тайна Коко"

Лучшая анимационная коротометражка - "Дорогой баскетбол"

Лучшие визуальные эффекты - Бегущий по лезвию: 2049

Лучший монтаж у "Дюнкерка"

Номинации

Рекордсменом по числу номинаций стала картина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". Фэнтези-мелодрама о любви немой женщины и человека-амфибии попала сразу в 13 номинаций.

Восемь номинаций получила лента "Дюнкерк", а в семи представлен фильм ​​"Три билборда на границе Эббинга, Миссури".