"Оскар"-2018: "Фантастическая женщина" - лучший фильм на иностранном языке
На проходящей в Лос-Анджелесе юбилейной 90-й церемонии вручения призов американской Академии кинематографических искусств "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке получила картина чилийского режиссера Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина", главную роль в которой исполняет трансгендер по имени Даниэла Вега.
"Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева осталась без награды.
В этом году сразу 92 страны предложили свои фильмы в качестве претендентов в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Цифра стала рекордом для премии. В результате боролись за статуэтку пять фильмов.
- Фильм режиссера Рубена Эстлунда "Квадрат" (Швеция)
- Фильм режиссера Зияда Дуэри "Оскорбление" (Ливан)
- Фильм режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" (Россия)
- Фильм режиссера Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина" (Чили)
- Фильм режиссера Ильдико Эньеди "О теле и душе" (Венгрия)
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Сюжет фильма: Орландо (Франсиско Рейес) - бизнесмен средних лет, проживающий в столице Чили Сантьяго и состоящий в отношениях с женщиной гораздо моложе своих лет, Мариной (Даниэла Вега). После проведенного вместе с ней вчера Орландо становится плохо, и он попадает в больницу. Его родственники, включая и его бывшую жену, не могут смириться с тем фактом, что Марина - трансгендер, и только его брат принимает ее такой, какая она есть. Полиция и руководство больницы ей не доверяют, подозревая Марину в причастности к смерти Орландо.
"Я не могу поверить, что это произошло, - поделился своими мыслями чилийский режиссер уже за кулисами. - Я знал, что фильм имеет неплохие шансы на победу. Но ты до конца не уверен, пока не держишь "Оскар" в руке".
Вспомнили о Вайнштейне
В этом году вести церемонию вновь доверили комику и актеру, ведущему собственной сатирической программы Джимми Киммелу.
Телеведущий вспомнил прошлогодний казус с перепутанными конвертами, выразив надежду, что в этом, юбилейном для "Оскара" году подобное не повторится, и прокомментировал сотрясший Голливуд секс-скандал.
"Мы больше не можем терпеть плохое поведение. Мир смотрит на нас, мы должны быть примером", - упомянул в начале церемонии Киммел скандал вокруг обвинений в сексуальных домогательствах в адрес некогда могущественного кинопродюсера Харви Вайнштейна.
Сексуальный скандал с Харви Вайнштейном породил волну обвинений в домогательстве в адрес других известных личностей - звезд Голливуда, именитых режиссеров и политиков.
Любому, кто произнесет самую короткую благодарственную речь во время церемонии награждения, Киммел пообещал подарить гидроцикл.
Другие награды
Победителем в категории "Лучший актер второго плана" стал Сэм Рокуэлл за свою роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
"Вы, ребята, крутые", - сказал он, обращаясь к другим номинантам. Среди других претендентов - Уиллем Дефо ("Флорида"), Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер, сыгравший в картине "Все деньги мира".
- "Оскар" за лучший грим и прически присудили "Темным временам", за то, как преобразили в фильме актера Гэри Олдмена, сыгравшего Черчилля.
- Лучший дизайн костюмов - у фильма "Призрачная нить" о британском модельере в 1950-х годах.
- Лучшим документальным фильмом признан фильм "Икар" о допинге в российском спорте. В создании фильма принимал участие бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
Родченков, руководивший московской антидопинговой лабораторией в 2006-2015 годах, стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в деле о допинге в российском спорте.
- "Оскар" за лучший звуковой монтаж и лучший звук получает фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк".
- Лучшая работа художника-постановщика - у "Формы воды".
- Лучшая женская роль второго плана - Эллисон Дженни, "Я, Тоня".
- Лучший анимационный фильм - "Тайна Коко"
- Лучшая анимационная коротометражка - "Дорогой баскетбол"
- Лучшие визуальные эффекты - Бегущий по лезвию: 2049
- Лучший монтаж у "Дюнкерка"
Номинации
Рекордсменом по числу номинаций стала картина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". Фэнтези-мелодрама о любви немой женщины и человека-амфибии попала сразу в 13 номинаций.
Восемь номинаций получила лента "Дюнкерк", а в семи представлен фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".