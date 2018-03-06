Сотрудникам МГУ перед выборами выплатили повышенную зарплату

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В начале марта, почти за две недели до выборов, преподаватели и научные сотрудники МГУ получили необычно высокую зарплату. Об этом Би-би-си сообщили сотрудники сразу нескольких факультетов МГУ, в том числе экономического, юридического, биологического, филологического и факультета иностранных языков, а также подтвердили в профсоюзе "Университетская солидарность".

Все они согласились говорить на условиях анонимности, поскольку не уполномочены общаться с прессой.

По словам сотрудников, зарплата, которая пришла им на карточки в начале марта, была примерно в два-три раза выше той, что приходит обычно. Так, одному из преподавателей филфака добавили 30 тысяч рублей (около 500 долларов), что примерно равно его ежемесячной зарплате.

По оценке профсоюза, сотрудники МГУ в среднем получили дополнительно около пяти окладов. Всего в МГУ работают около пяти тысяч преподавателей и чуть меньше четырех тысяч научных сотрудников, добавили в профсоюзе.

В пресс-службе МГУ не смогли оперативно ответить на запрос Би-би-си.

Из чего складывается зарплата в МГУ?

Сотрудники МГУ получают ежемесячно так называемую гарантированную зарплату. Она состоит из оклада и 50-процентной премии, которую получают ежемесячно, пояснили Би-би-си в "Университетской солидарности".

Доцент и кандидат наук до вычета налога получает гарантированную часть на уровне 36 тысяч рублей в месяц, если он работает на полную ставку, пояснил представитель профсоюза. У научных сотрудников зарплаты ниже, чем у преподавателей.

К этим суммам время от времени прибавляются различные разовые выплаты, в том числе выплаты по указу ректора. Они обычно бывают в сентябре в связи с началом учебного года, в декабре, а также иногда в октябре.

Обычно в МГУ по указу ректора выплачивают 1-1,5 оклада - в основном научным сотрудникам и преподавателям, рассказал представитель профсоюза.

С чем связаны выплаты в этот раз?

На сайте юридического факультета МГУ говорится, что мартовские выплаты тоже сделаны по приказу ректора Виктора Садовничего. Приказ датирован 20 февраля.

Но "февраль - это не тот месяц, когда традиционно такие выплаты делают и, тем более, не в таком объеме", говорит сотрудник профсоюза.

На сайте юрфака среди оснований для выплаты указана необходимость выполнения "майских указов" президента Владимира Путина от 2012 года.

Один из указов обязывает власти довести к 2018 году зарплату преподавателей вузов и научных работников до 200% от средней зарплаты в соответствующем регионе.

"В МГУ "майские указы" не выполнили", - говорит один из собеседников Би-би-си, описывая ситуацию до появления неожиданных выплат.

Статистика это подтверждает. По данным Мосстата, в ноябре 2017 года средняя зарплата в Москве составила 70 991 рубль (1 250 долларов). Гарантированная зарплата профессора, доктора наук, имеющего звание, составляет 56,8 тысяч рублей, по данным профсоюза МГУ. Это самая высокая зарплата среди преподавателей МГУ.

Гарантированная зарплата лаборанта, по данным профсоюза, едва превышает 10 тысяч рублей.

"Предвыборная версия"

Сами сотрудники МГУ по-разному объясняют, почему им выплатили больше денег за февраль.

Два преподавателя экономического факультета рассказали Би-би-си, что они связывают это с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут 18 марта.

Речь не идет о повышении зарплаты на постоянной основе, сказали Би-би-си два источника среди преподавательского состава. Один из собеседников, близких к биологическому факультету, рассказал, что преподавателям увеличили зарплату, но при этом не увеличили фонд оплаты труда в целом. Он не исключает, что, скорее всего, факультет взял деньги из фондов, которые обычно расходуются на исследования и прочее.

Одному из собеседников Би-би-си вышестоящие сотрудники факультета объяснили, что это временные надбавки.

Майские указы не исполняются

Повышение зарплат бюджетников - это одна из самых известных частей "майских указов" Владимира Путина. А 2018-й - ключевой, "финишный", для этих указов год.

И именно в текущем году власти резко увеличили расходы бюджета на реализацию "майских указов" - в бюджете 2018 года они выросли на 23,6% по сравнению с бюджетом 2017 года, указывали аудиторы Счетной палаты. Глава минтруда Максим Топилин осенью прошлого года заявил, что в бюджете на 2018 год предусмотрено 80 млрд рублей только на индексацию зарплат в рамках майских указов.

При этом глава Счетной палаты Татьяна Голикова выражала опасения, что цели по зарплатам для врачей, научных сотрудников, работников дошкольного образования и других бюджетников могут быть не достигнуты.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов описывал несколько типичных нарушений в связи с "майскими указами". Например, работников формально переводят на 0,8 ставки, они получают столько же, но на бумаге получается рост зарплат. Еще одно нарушение - когда зарплату повышают лишь одной определенной группе сотрудников. При этом молодежи платят немного. Правда, по словам Кузьминова, таких случаев становится все меньше.