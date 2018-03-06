Ким Чен Ын впервые принял делегацию из Южной Кореи

  • 6 марта 2018
Ким Чен Ын улыбается Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Ким Чен Ын радостно приветствовал делегацию из Сеула

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил делегации из Сеула, что хочет энергичного сближения с Южной Кореей, сообщило государственное информационное агентство КНДР.

До сих пор Ким Чен Ын, возглавивший северокорейский режим после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году, ни разу не встречался с официальными лицами правительства Южной Кореи и вообще крайне редко принимает у себя иностранцев.

Посланники президента Мун Чжэ Ина передали главе КНДР письмо с предложением провести саммит и получили его принципиальное согласие, как можно понять из сводки северокейского агентства ЦТАК.

После переговоров, прошедших в "искренней атмосфере", Ким Чен Ын пригласил собеседников на ужин, где за столом с ними сидели его жена и сестра. Ужин также прошел "в теплой атмосфере, переполненной любовью к соотечественникам", передает агентство.

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Image caption На обеде присутствовали супруга товарища Ким Чен Ына Ли Соль Чжу (на фото в розовом блейзере) и его сестра Ким Ё Чжон (в черном третья слева)

О возможности потепления в отношениях двух Корей, которые более полувека находятся в состоянии войны, заговорили перед зимней Олимпиадой.

В Пхенчхане выступила объединенная сборная команда Южной Кореи и КНДР, с президентом Муном встретился председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам, а на церемонии закрытия высокопоставленный партийный деятель, экс-глава военной разведки Севера Ким Ён Чхоль сидел в одной ложе с дочерью президента США Иванкой Трамп.

В делегацию, отправленную сейчас из Сеула в Пхеньян, вошли 10 высокопоставленных южнокорейских чиновников, в том числе руководители спецслужб. Возглавляет делегацию начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён.

Неизвестно, обсуждалась ли ядерная и ракетная программа КНДР.

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Image caption Заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи, заместитель председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоль - второй справа - провел переговоры с делегацией Республики Корея (фотографии переговоров представила администрация президента Южной Кореи)

Южнокорейская сторона пока не рассказывает о содержании переговоров. Через несколько дней южнокорейские посланники будут в Вашингтоне и там, как ожидается, проинформируют администрацию США, о чем шла речь на их встрече с Ким Чен Ыном.

Пока что США выразили сдержанный оптимизм по поводу контактов Южной Кореи и КНДР и заявили, что прямых официальных переговоров между Америкой и Северной Кореей не будет, пока режим не откажется от ядерного оружия.

Редкие кадры

В последний раз официальные лица из Южной Кореи наносили визит в Пхеньян в 2007 году при Ким Чен Ире. Его сын и наследник, пришедший к власти в 2011 году, еще ни разу не принимал у себя такую делегацию.

На фотографиях лидер КНДР жмет руки представителям соседней страны, улыбается, хлопает их по плечу и оживленно беседует с ними за богато сервированным столом.

Меню ужина не оглашалось, но агентство ЦТАК сообщило, что он длился четыре часа.

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