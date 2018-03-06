"Он знал, что может плохо закончиться". Были ли отравлены Сергей Скрипаль и его дочь?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Скрипаль был осужден за госизмену в 2006 году, а в 2010 году помилован вместе с тремя другими россиянами

Специалисты подразделения по борьбе с терроризмом британской полиции помогают в расследовании истории с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, который находится в критическом состоянии в больнице.

Криминологи проводят токсикологический анализ, пытаясь понять, был ли он отравлен и какое вещество могло спровоцировать неожиданное резкое ухудшение его состояния.

"Это явно очень необычный случай и сейчас чрезвычайно важно как можно быстрее разобраться, что стало причиной его заболевания", - заместитель главы лондонской полиции Марк Роули.

Живущий в Великобритании 66-летний Сергей Скрипаль был найден в воскресенье около 16:00 на скамейке торгового центра в городе Солсбери в тяжелом состоянии и был срочно доставлен в больницу. Вместе с ним была его дочь Юлия, которая также почувствовала себя плохо.

Один из родственников Сергея Скрипаля подтвердил Русской службе Би-би-си, что долгое время не может связаться с Юлией Скрипаль по телефону.

В разговоре с Би-би-си близкие Сергея Скрипаля, просившие не называть их имени, рассказали, что, по его собственным словам, он "с первых дней знал, что может плохо закончиться, и что его в покое не оставят".

При этом родные Скрипаля до сих пор убеждены в том, что Сергей Скрипаль никогда не сотрудничал с британской разведкой и что его дело было сфабриковано.

Правообладатель иллюстрации Snap Fitness 24/7 Image caption Фото с камер наблюдения, привлекшее внимание полиции. На нем изображены мужчина и женщина, которые проходят рядом с местом, где обнаружили Скрипаля и его дочь

Сын Сергея Скрипаля, по словам его родственников, в прошлом году скончался от печеночной недостаточности в Санкт-Петербурге, куда он поехал вместе со своей девушкой.

Скрипаль был осужден за госизмену в 2006 году, а в 2010 году помилован вместе с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов. Скрипаль проживает в Великобритании.

"Ничего не изменилось"

Торговый центр и некоторые близлежащие районы Солсбери были оцеплены, специалисты в костюмах химзащиты провели в торговом центре дезинфекцию. Приемное отделение местной больницы было на время закрыто для приема пациентов.

В рамках расследования обстоятельств инцидента полиция допрашивает свидетелей и проводит криминалистическую и токсикологическую экспертизы, сообщил заместитель главы лондонской полиции Марк Роули.

По словам Роули, специалисты подразделения по борьбе с терроризмом, работу которых он координирует, в настоящее время активно работают с другими службами, включая полицию графства Уилтшир, где находится город Солсбери.

Image caption Полиция возле дома Скрипаля

"Принимая во внимание другие подобные случаи, например, дело Литвиненко, в случае необходимости мы передадим расследование в отдел по борьбе с терроризмом. Но сейчас главное разобраться, что послужило причиной инцидента", - сообщил Марк Роули.

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным полонием.

Вдова Александра Литвиненко Марина Литвиненко в интервью газете Daily Telegraph сказала, что обнаружение бывшего российского офицера ГРУ в тяжелом состоянии вследствие воздействия неизвестного вещества напоминает политическую расправу над ее мужем.

"Это похоже на то, что произошло с моим мужем, но нужно больше информации. Необходимо узнать природу вещества. Радиоактивно ли оно? В настоящее время у нас нет достаточного количества сведений о случившемся", - сказала Марина Литвиненко.

"Логически очень странно предпринимать подобные шаги перед президентскими выборами. Действительно сложно понять, кто может стоять за этим. Но если это действительно отравление, то все, что я могу сказать по этому поводу, это то, что ничего не изменилось со времен смерти моего мужа", - добавила вдова офицера.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Момент ареста Сергей Скрипаля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил во вторник, что к российским властям пока никто не обращался с просьбой содействовать в расследовании инцидента с Сергеем Скрипалем.

"Никто не обращался с такой просьбой, давайте дождемся. Москва всегда открыта к взаимодействию", - сказал Песков.

"Сейчас мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но, тем не менее, мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем занимался этот человек, с чем это могло быть связано", - заявил Дмитрий Песков.

"Англичане страдают фобиями. Если что-то случается с русскими, сразу ищется российский след. Пока в отношении происшедшего со Скрипалем никаких официальных заявлений не было. Но исключать того, что СМИ попытаются раздуть вокруг этого очередной скандал с очередными обвинениями в адрес российских спецслужб нельзя", - сказал во вторник "Интерфаксу" член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой, подозреваемый британскими властями в причастности к отравлению Александра Литвиненко.

Дело Литвиненко

Официальные лица пока воздерживаются от комментариев, но, как замечает обозреватель Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Корера, история с неизвестными потенциально опасными отравляющими веществами неизбежно заставляет вспомнить отравление Александра Литвиненко в 2006 году.

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в больнице Лондона 23 ноября 2006 года в возрасте 43 лет. За несколько лет до смерти он попросил убежище в Британии. Как стало известно впоследствии, он был отравлен изотопом полония.

Прошедшее в Лондоне в 2016 году общественное дознание по делу о смерти Александра Литвиненко пришло к выводу, что его убийство было "вероятно, санкционировано" Владимиром Путиным.

Дело Перепиличного

Пять лет назад громкий резонанс в Великобритании вызвала смерть еще одного россиянина, многим показавшаяся подозрительной.

10 ноября 2012 года во время вечерней пробежки в престижном пригороде Лондона Уэйбридж при невыясненных обстоятельствах скончался 44-летний российский предприниматель Александр Перепиличный.

Перепиличный был информатором фонда Hermitage Capital по делу о смерти в московском СИЗО аудитора Сергея Магнитского, расследовавшего хищения из российской казны.

После двух проведенных патологоанатомических исследований специалисты не могли определить причины смерти, и была назначена токсикологическая экспертиза.

В ходе тщательного дознания причин смерти Перепиличного эксперты по ядам заявили в уголовном суде Лондона, что полностью исключить злой умысел в смерти российского бизнесмена нельзя.

Полиция графства Суррей, где жил Перепиличный, не посчитала его смерть подозрительной.