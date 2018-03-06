У побережья Австралии нашли старейшее послание в бутылке

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Семья из австралийского Перта обнаружила на пляже старейшее послание в бутылке - ее выбросили в океан 132 года назад, говорят эксперты.

В старинной бутылке, которую заметила в песке Тоня Илман, прогуливаясь с семьей по пляжу, оказалась обернутая бечевкой записка.

В ней говорилось, что бутылка была выброшена за борт немецкого парусного судна в июне 1886 года у западного побережья Австралии.

Эксперты подтвердили, что послание подлинное. До сих пор старейшим считалось послание, найденное через 108 после отправки.

Что-то, похожее на сигарету

Илманы нашли бутылку с посланием 21 января.

Тоня Илман решила забрать находку домой, посчитав, что она будет отлично смотреться на книжной полке, рассказал Би-би-си ее муж Ким.

Когда Тоня передала бутылку подруге сына, та увидела внутри что-то, похожее на сигарету. Она перевернула бутылку и из нее вместе с песком выпала свернутая в трубочку записка.

"Тоня попыталась развязать бечевку, однако бумага была слишком хрупкой, поэтому мы взяли записку домой и положили ее на пять минут в духовку, чтобы просушить", - рассказал Ким.

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Развернув записку, Илманы обнаружили выцветшие записи, сделанные чернилами от руки, а также напечатанное сообщение - просьбу к нашедшему послание связаться с консульством Германии.

На записке стояла дата - 12 июня 1886 года и название судна - "Паула".

Семья отнесла находку в музей штата, где после консультаций с учеными из Нидерландов и Германии подтвердили, что послание действительно пришло из XIX века.

Правообладатель иллюстрации kymillman.com Image caption Ким и Толня Илман отнесли находку в музей

"Невероятно, но в немецких архивах нашелся оригинальный метеорологический журнал "Паулы", в котором была сделанная капитаном запись от 12 июня 1886 года", - рассказал доктор Росс Андерсон.

Запись свидетельствовала о том, что в этот день за борт судна была выброшена бутылка. Дата и координаты в ней совпадали с теми, что были указаны в сообщении в бутылке, найденной Илманами.

Как объяснили ученые, в 1864-1933 годы бутылки с подобными записками сбрасывались с немецких кораблей тысячами для изучения океанических течений.

Однако к настоящему моменту найдено только 662 послания из этих бутылок, но не сами емкости.

Найденная Илманами бутылка была выброшена за борт в юго-восточной части Индийского океана и, вероятно, прибилась к побережью Австралии в течение 12 месяцев, где оказалась похороненной в песках, говорится в докладе доктора Андерсона.

Песчаные дюны в этом районе довольно подвижны во время штормов и сильных дождей, поэтому бутылка могла подвергаться "циклическим периодам воздействия". Это могло привести к тому, что из нее выпала пробка, но забившийся внутрь песок не дал выпасть плотно свернутой бумаге.

Министр культуры штата Западная Австралия Дэвид Тэмплман заявил, что очень впечатлен находкой и отметил блестящее взаимодействие ученых, установивших ее подлинность.

Семья Илманов согласилась передать бутылку с посланием музею штата. Она будет находиться там ближайшие два года.