Думская комиссия по этике рассмотрит жалобы на Слуцкого после 19 марта

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/Tass Image caption Леонид Слуцкий назвал обвинения в сексуальных домогательствах "заказухой"

Комиссия по этике Госдумы пообещала рассмотреть обвинения в домогательствах, поступившие в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Как сообщил Русской службе Би-би-си глава комиссии Отари Аршба, точная дата заседания будет определена после 19 марта.

По его словам, это связано с тем, что только после 19 марта депутаты "вернутся с региональной недели и согласуют свои графики".

Аршба также сказал, что некоторые из заявительниц, направивших обращения в комиссию по этике, уже обратились и в прокуратуру. Кто именно направил заявления в надзорный орган, депутат не уточнил.

По данным Русской службы Би-би-си, ни одна из журналисток, пожаловавшихся в думскую комиссию по этике на поведение Слуцкого, заявление в прокуратуру не писала.

Накануне Русская служба Би-би-си опубликовала расшифровку аудиозаписи, на которой Леонид Слуцкий, занимающий пост главы комитета Госдумы по международным делам, предлагает корреспонденту Би-би-си Фариде Рустамовой стать его любовницей. Рустамова рассказала, что подверглась физическим домогательствам со стороны депутата.

В феврале с обвинениями Слуцкого в домогательствах выступили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, ранее работавшая на грузинском телевидении, и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.

В среду экс-комиссар движения "Наши" Кристина Потупчик разместила на сайте Change.org петицию, в которой она просит Генпрокуратуру возбудить уголовное дело в отношении Слуцкого и потребовать от Госдумы лишить его депутатской неприкосновенности. За 8 часов петиция собрала около 900 подписей при необходимых 1000.

Комментируя эти обвинения, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это может восприниматься как попытка дискредитации. Поздравляя женщин - парламентских корреспондентов с Международным женским днем, Володин сказал: "Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу".

Media playback is unsupported on your device "Это заказуха": депутат Слуцкий об обвинениях в домогательствах

Позднее выступления журналисток прокомментировала и председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

"Хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками", - сказала Плетнева в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Сам Леонид Слуцкий назвал обвинения в харассменте "заказухой". "Никогда женщины не жаловались и не пожалуются искренне на какие-то неправильные действия с моей стороны", - заявил депутат.