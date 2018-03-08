Обвиняемый во взрыве на станции "Парсонс-грин" прошел обучение в лагере ИГ

Правообладатель иллюстрации Julia Quenzler Image caption Британские власти предъявили обвинения в попытке предумышленного убийства в связи с терактом в лондонском метро 18-летнему Ахмеду Хассану

В Лондоне начался суд над обвиняемым по делу о взрыве на лондонской станции метро "Парсонс-грин". На заседании выяснилось, что еще в январе 2016 года, за 20 месяцев до теракта, во время собеседования в МВД Британии на предоставление статуса беженца, подсудимый сообщал чиновникам, что его "обучили убивать" в тренировочном лагере ИГ в Ираке.

Мужчина, который нелегально проник в Британию, спрятавшись на шасси грузовика, ехавшего через тоннель под Ла-Маншем в октябре 2015 года, утверждал, что его зовут Ахмед Хассан, и что он родился в 1999 году в Ираке. Документов у него не было.

Во время собеседования с чиновниками МВД в ответ на вопрос, принадлежал ли он к ИГ, он сказал, что экстремистская группировка захватила его силой под угрозой убийства его отца и брата, и отправила в тренировочный лагерь. Хассан также заявил, что в лагере их "учили убивать", но одновременно сказал, что обучение было религиозным. Обвиняемый отрицал, что ИГ отправила его в Европу, чтобы работать на них.

Но в суде привели показания работника британской благотворительной организации Barnardos, который говорит по-арабски, что якобы поймал его за прослушиванием "призывающей к вооруженной борьбе" песни.

В тексте этой песни есть слова "Мы пойдем с вами и устроим резню в вашей стране, доме".

Обвиняемый отрицает предъявляемое ему покушение на убийство, однако на суде было сказано, что Хассан первоначально сообщил полиции, что берет на себя ответственность за взрыв.

Также он сообщил полицейским тогда, что несколько миллиграммов следов взрывчатых веществ может быть обнаружено у него дома.

В то время, когда Хассан предположительно планировал свое преступление, его ходатайство о предоставлении убежища все еще оставалось на рассмотрении, как было заявлено в суде.

Взрывное устройство, сработавшее на станции "Парсонс-грин", было изготовлено из летучего химического взрывчатого вещества TATP и содержало 2,2 кг шурупов, винтов, болтов, гвоздей. Ингредиенты для него были куплены на сайте Amazon и в супермаркете ASDA. Чтобы избежать подозрений, Хассан предположительно использовал адрес друга для доставки самого объемного компонента - перекиси водорода.

На судебном заседании были оглашены детали подготовки преступления.

В день нападения Хассан вышел из дома незадолго до 7 утра и сел на поезд из Санбери до Уимблдона. В туалете в зале ожидания станции Уимблдон он установил таймер на устройстве, а потом сел на поезд метро. До станции "Парсонс-грин" ему нужно было проехать четыре остановки.

Государственный обвинитель Элисон Морган сказала присяжным: "В любой момент, если бы он хотел, он мог остановить таймер, он мог вытащить провода из устройства. Он мог остановить детонацию. Но кадры CCTV внутри вагона показывают, что ни на одной стадии ответчик не залезал в сумку, чтобы что-либо предпринять".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Взрыв произошел утром 15 сентября в вагоне поезда лондонского метро на станции "Парсонс-грин"

Хассан вышел из поезда за одну остановку от "Парсонс-грин" и пересел на автобус, идущий по тому же маршруту, что и покинутая им ветка метро. На камерах видеонаблюдения видно, как он смотрит в окно, когда проезжает мимо станции "Парсонс-грин".

Также на записи видно, как Хассан удаляет SD-карту из своего мобильного телефона, жует ее и кладет сбоку от сиденья автобуса, где ее позже обнаружила полиция.

Обвиняемый далее купил новую одежду и рюкзак, попал на камеры наблюдения на железнодорожной станции Эшфорд в футболке с эмблемой клуба "Челси", откуда сел на поезд в Дувр. Он успел купить новый мобильный телефон и зайти на сайт Би-би-си, на котором были фотографии с места взрыва на станции "Парсонс-грин". На следующий день он был арестован в порту Дувра.

Рассмотрение дела продолжается.

15 сентября в 08:20 утра в подошедшем на станцию "Парсонс-грин" поезде сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в пластмассовом ведре-контейнере. 30 человек пострадали - многие получили ожоги.

Власти Лондона расценили произошедшее как теракт. Ответственность за нападение позже взяла на себя организация "Исламское государство", запрещенная в России и других странах.

Британские власти предъявили обвинения в попытке предумышленного убийства в связи с терактом в лондонском метро 18-летнему Ахмеду Хассану.

Хассана обвиняют в попытке убийства пассажиров метро, а также в использовании взрывчатого вещества для попытки организации взрыва с целью причинить вред людям и частной собственности.

18-летний обвиняемый жил в доме пожилой пары в городе Санбери в графстве Саррей.

В течение 40 лет они стали приемными родителями более 300 детей, включая восьмерых беженцев.