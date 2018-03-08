В Копенгагене начался суд над подозреваемым в расчленении журналистки

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Изобретатель Петер Мадсен является единственным подозреваемым в деле об убийстве журналистки Ким Валль

Датский изобретатель Петер Мадсен 8 марта предстал перед судом в Копенгагене по подозрению в убийстве шведской журналистки Ким Валль на своей подлодке в августе прошлого года.

В ходе заседания Мадсен заявил, что не признает себя виновным в убийстве журналистки, утверждая, что та умерла в результате несчастного случая.

В то же время изобретатель признает, что расчленил тело девушки, похоронив останки в море.

Ему инкриминируют убийство журналистки, расчленение тела и изнасилование при отягчающих обстоятельствах.

На протяжении нескольких недель суд планирует заслушать около 40 свидетелей.

Если Мадсена признают виновным, ему грозит пожизненное заключение - как правило, это означает 15-17 лет тюрьмы без права на досрочное освобождение или пребывание в психиатрической лечебнице строгого режима.

Вердикт ожидается в апреле.

Что известно о Ким Валль и Петере Мадсене?

Ким Валль было 30 лет, она работала в Нью-Йорке журналистом-фрилансером и писала для New York Times, Guardian и журнала Vice, в частности, освещая события в Северной Корее, Уганде и на Гаити.

На момент исчезновения журналистка работала над материалом о Петере Мадсене и его подводной лодке "Наутилус".

Правообладатель иллюстрации Tom Wall Image caption Шведская журналистка Ким Валль отправилась на подводную лодку Петера Мадсена, чтобы записать с ним интервью

В последний раз Ким Валль видели живой вечером 10 августа, когда она отправлялась в поездку на лодке датского инженера.

Датский изобретатель Петер Мадсен - 46-летний инженер, считавшийся создателем самой большой в мире частной подводной лодки.

Длина "UC3 Наутилус" составляла 18 метров, вес - 40 тонн, субмарина была построена в 2008 году. Деньги на ее постройку Мадсен собрал при помощи краудфандинга.

Правообладатель иллюстрации EVN Image caption Субмарина "UC3 Наутилус" на момент своего создания в 2008 году считалась самой большой частной подлодкой в мире

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Длина субмарины составляла 18 метров, вес - 40 тонн

Что мы знаем о событиях 10 августа?

Вечером 10 августа Ким Валль отмечала со своим бойфрендом предстоящий переезд в Пекин. В какой-то момент журналистке потребовалось уйти на интервью с изобретателем Мадсеном, материал о котором она готовила.

Девушка оставила бойфренда и отправилась на субмарину шведского инженера.

На борту "Наутилуса" она была единственным пассажиром.

Предполагалось, что путешествие Валль на "Наутилусе" будет достаточно коротким, но прошла ночь, а журналистка так и не вернулась.

Ранним утром пятницы 11 августа партнер Валль поднял тревогу.

Как стало известно впоследствии, примерно в это же время субмарина пошла ко дну, в итоге затонув в бухте Кёге на юге Копенгагена.

Мадсена спасли, но Валль с ним не было.

Изобретатель утверждал, что перед тем, как его лодка потерпела крушение, он высадил Ким Валль на одном из островов в окрестностях Копенгагена.

Поиски журналистки продолжались больше недели, но найти ее живой так и не удалось.

Правообладатель иллюстрации Ritzau Foto Image caption Фотография Петера Мадсена и Ким Валль на подлодке "Наутилус", сделанная перед исчезновением журналистки

Как нашли тело?

21 августа, на 11 день после исчезновения журналистки, велосипедист заметил в прибрежных водах изуродованное тело без головы и конечностей.

Анализ ДНК подтвердил, что это тело журналистки Ким Валль. Вскрытие показало наличие ножевых ранений в области гениталий и грудной клетки, которые, скорее всего, появились либо непосредственно перед смертью женщины, либо сразу после.

Спустя два месяца после исчезновения, 6 октября, датские полицейские обнаружили голову, ноги и одежду журналистки - примерно в километре от места, где 21 августа было найдено ее тело.

Голова была упакована в сумку вместе с ногами, к сумке был привязан металлический груз.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ким Валль пропала после того, как взошла на борт субмарины Петера Мадсена

Инспектор копенгагенской полиции Йенс Моллер Йенсен сообщил, что эти останки были обнаружены в результате серии погружений в районе Копенгагена.

Судмедэксперт подтвердил, что фрагменты тела принадлежат Ким Валль.

По словам инспектора, никаких повреждений черепа обнаружено не было - что шло вразрез с новой версией Мадсена о том, что девушка умерла из-за того, что ей на голову упал тяжелый люк.

Точная причина смерти до сих пор не сообщается.

Какие версии рассматривает следствие?

Датская прокуратура считает владельца субмарины Петера Мадсена единственным подозреваемым.

По версии обвинения, убийство журналистки Мадсен спланировал заранее, а подводная лодка "Наутилус" была затоплена намеренно.

"Это необычное и очень жестокое дело. Мы надеемся, что СМИ с уважением отнесутся к тому, что новые улики должны быть в первую очередь представлены в суде, а не в прессе", - говорится в заявлении прокурора Якоба Бух-Йепсена.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Прокуратура просила оставить Мадсена под стражей до начала судебного процесса

Ранее правоохранители сообщили об обнаружении видеозаписей жестоких издевательств. По словам Бух-Йепсена, видео, которое прокуратура считает подлинными, обнаружили на жестком диске, предположительно принадлежащем Мадсену. На видео женщин пытают, обезглавливают и сжигают.

Что говорит Мадсен в свое оправдание?

Изначально Мадсен утверждал, что не убивал журналистку и не расчленял ее. Он говорил, что высадил Валль на одном из островов до того, как субмарина пошла ко дну, лодка же затонула из-за технической ошибки.

"Небольшая проблема в балластном резервуаре привела к большой аварии", - утверждал создатель субмарины, убеждая, что вследствие этого судно затонуло.

"Наутилус" затонул за 30 секунд, я не смог закрыть люки, не смог вообще ничего сделать", - говорил изобретатель.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Владелец и создатель подлодки, о которой журналистка готовила материал, не признает, что убил девушку

После того как датская полиция заявила, что подлодка была затоплена намеренно, Мадсен поменял показания и стал утверждать, что журналистка погибла в результате несчастного случая и что он "похоронил ее в море", предприняв попытку самоубийства.

Тогда в ходе слушаний в суде Мадсен утверждал, что не смог удержать тяжелую крышку люка и уронил ее на голову Валль. На вопрос, почему он решил избавиться от тела журналистки, Мадсен ответил: "Под ней была лужа крови. В состоянии шока я решил, что так будет лучше".

После того как правоохранители нашли видео обезглавливания женщин, Мадсен заявил, что диск принадлежит кому-то другому, и что все в его лаборатории имели к нему доступ.

Признать себя виновным в убийстве Валль инженер отказался.