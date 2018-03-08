Почти половина сербов "ничего не знает" о резне в Сребренице

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Четверо из каждых десяти граждан Сербии в ходе опроса заявили, что ничего не знают о военных преступлениях, совершенных сербскими лидерами во время войны в бывшей Югославии в первой половине 1990-х годов.

Как следует из опроса, проведенного белградским агентством Demostat, 40% граждан страны (83% опрошенных - этнические сербы) заявили, что не знают, например, о резне в Сребренице, где боснийские сербы в июле 1995 года убили 8000 мусульман по этническому принципу.

Остальные 60% опрошенных знают о военных преступлениях, но при этом 12% из этого числа полагают, что основными жертвами зверств были сербы.

Отвечая на вопрос о роли Международного трибунала по бывшей Югославии, около двух третей респондентов сказали, что суд относится к сербам предвзято, и уверены, что сербский народ пострадал в ходе югославских войн сильнее других.

Кроме того, 70% опрошенных не смогли назвать город, который в ходе конфликта почти четыре года подряд находился в осадном положении и подвергался обстрелам.

Этот город - Сараево, столица Боснии и Герцеговины. За три с половиной года осады в городе погибло более 10 тысяч человек.

Сербский командир Ратко Младич, под руководством которого проводилась осада, был признан виновным в геноциде - в том числе на основании показаний о военных преступлениях, совершенных во время осады. Он приговорен к пожизненному заключению.

"Сознательное невежество"

Представление о том, что в ходе конфликта сербы пострадали больше остальных, неверно. По статистике Международного трибунала, большую часть жертв конфликта составляли босняки. Их в той войне погибло около 100 тысяч.

Число сербов, погибших на территории Боснии и Хорватии, а также в ходе бомбардировок Косово силами НАТО, в четыре раза меньше - оно оценивается в 23 тысячи.

Резню в Сребренице признали этническим геноцидом два международных суда на основании показаний тысяч свидетелей. Далеко не по всем процессам трибунала обвинительные заключения были вынесены против сербов.

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Генерал боснийских хорватов Слободан Пральяк во время рассмотрения его апелляции в Международном трибунале в прошлом году выпил яд прямо в зале суда и скончался.

По словам историка Дубравки Стоянович, большинство сербов на самом деле знают об этнических чистках и других зверствах югославской войны, но просто не хотят о них вспоминать.

"Дело не в том, что люди этого не знают, просто они не хотели бы знать", - говорит Стоянович.

Результаты опроса ее не удивляют, потому что совпадают в результатами проведенного ей восемь лет назад исследования.

"Это исследование касалось не только военных преступлений, но и вообще истории, и оказалось, что большинство людей не помнят даже самых простых вещей - например, как началась Первая мировая война", - говорит она.

Стоянович называет это явление "сознательным невежеством" и считает его результатом "совместных усилий" правительства и граждан.

"Люди не хотят знать, потому что таким образом могут не чувствовать вину за то, что ничего не сделали, чтобы остановить совершаемые во имя них преступления. А правительство предпочитает не обращать на них внимания, поскольку не хочет выплачивать компенсации жертвам", - говорит она.

Теория Стоянович также косвенно подтверждается результатами опроса: почти половина респондентов не считают, что военные преступления, совершенные в ходе югославского конфликта, следует включить в школьную программу, а еще треть считает, что они не должны так обильно освещаться в СМИ.