Почти половина сербов "ничего не знает" о резне в Сребренице
Четверо из каждых десяти граждан Сербии в ходе опроса заявили, что ничего не знают о военных преступлениях, совершенных сербскими лидерами во время войны в бывшей Югославии в первой половине 1990-х годов.
Как следует из опроса, проведенного белградским агентством Demostat, 40% граждан страны (83% опрошенных - этнические сербы) заявили, что не знают, например, о резне в Сребренице, где боснийские сербы в июле 1995 года убили 8000 мусульман по этническому принципу.
Остальные 60% опрошенных знают о военных преступлениях, но при этом 12% из этого числа полагают, что основными жертвами зверств были сербы.
Отвечая на вопрос о роли Международного трибунала по бывшей Югославии, около двух третей респондентов сказали, что суд относится к сербам предвзято, и уверены, что сербский народ пострадал в ходе югославских войн сильнее других.
- Хорватский генерал умер, выпив яд на заседании Гаагского трибунала
- Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению
- Суд возложил часть вины за резню в Сребренице на Голландию
Кроме того, 70% опрошенных не смогли назвать город, который в ходе конфликта почти четыре года подряд находился в осадном положении и подвергался обстрелам.
Этот город - Сараево, столица Боснии и Герцеговины. За три с половиной года осады в городе погибло более 10 тысяч человек.
Сербский командир Ратко Младич, под руководством которого проводилась осада, был признан виновным в геноциде - в том числе на основании показаний о военных преступлениях, совершенных во время осады. Он приговорен к пожизненному заключению.
"Сознательное невежество"
Представление о том, что в ходе конфликта сербы пострадали больше остальных, неверно. По статистике Международного трибунала, большую часть жертв конфликта составляли босняки. Их в той войне погибло около 100 тысяч.
Число сербов, погибших на территории Боснии и Хорватии, а также в ходе бомбардировок Косово силами НАТО, в четыре раза меньше - оно оценивается в 23 тысячи.
Резню в Сребренице признали этническим геноцидом два международных суда на основании показаний тысяч свидетелей. Далеко не по всем процессам трибунала обвинительные заключения были вынесены против сербов.
Генерал боснийских хорватов Слободан Пральяк во время рассмотрения его апелляции в Международном трибунале в прошлом году выпил яд прямо в зале суда и скончался.
По словам историка Дубравки Стоянович, большинство сербов на самом деле знают об этнических чистках и других зверствах югославской войны, но просто не хотят о них вспоминать.
"Дело не в том, что люди этого не знают, просто они не хотели бы знать", - говорит Стоянович.
Результаты опроса ее не удивляют, потому что совпадают в результатами проведенного ей восемь лет назад исследования.
"Это исследование касалось не только военных преступлений, но и вообще истории, и оказалось, что большинство людей не помнят даже самых простых вещей - например, как началась Первая мировая война", - говорит она.
Стоянович называет это явление "сознательным невежеством" и считает его результатом "совместных усилий" правительства и граждан.
"Люди не хотят знать, потому что таким образом могут не чувствовать вину за то, что ничего не сделали, чтобы остановить совершаемые во имя них преступления. А правительство предпочитает не обращать на них внимания, поскольку не хочет выплачивать компенсации жертвам", - говорит она.
Теория Стоянович также косвенно подтверждается результатами опроса: почти половина респондентов не считают, что военные преступления, совершенные в ходе югославского конфликта, следует включить в школьную программу, а еще треть считает, что они не должны так обильно освещаться в СМИ.