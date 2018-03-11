Лейбористы могут отказаться от участия в передачах Russia Today

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Джон Макдоннел призвал правительство принять закон, аналогичный американскому "закону Магнитского", если выяснится, что Кремль причастен к отравлению Скрипаля

Министр финансов теневого кабинета партии лейбористов Джон Макдоннел заявил, что больше не будет сотрудничать с российским государственным телеканалом RT.

Работа журналистов RT выходит за рамки объективной журналистики, сказал Макдоннел в эфире Би-би-си, комментируя расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Макдоннел добавил, что депутатам-лейбористам следовало бы вообще перестать появляться в эфире RT. По словам представителя Лейбористской партии, она рассматривает возможность полного отказа от сотрудничества с российским телеканалом.

"Я следил за тем, как российские телеканалы освещают ситуацию, и сейчас, я думаю, нам лучше не сотрудничать", - сказал политик, имея в виду освещение телеканалом RT истории с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

В прошлом депутаты-лейбористы подвергались критике со стороны консерваторов из-за того, что выступали в эфире RT.

"Я понимаю, почему раньше люди появлялись на RT: потому что мы относились к этому каналу точно так же, как к любому другому", - сказал Макдоннел.

"Мы пытались относиться к ним честно, при условии, что они следуют стандартам объективной журналистики. Они, очевидно, пешагнули эту черту, так что мы обсудим этот вопрос", - сказал Макдоннел.

Визовые санкции

Джон Макдоннел поддержал введение визовых санкций против россиян, которых подозревают в коррупции.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему находятся в критическом состояннии в больнице

Тем временем министр финансов Великобритании консерватор Филип Хэммонд заявил, что Консервативная партия может достичь согласия с лейбористами в вопросе о введении санкций против подозреваемых в коррупции россиян.

В то же время он отверг призыв вдовы убитого в 2006 году экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко вернуть 820 тысяч фунтов пожертвований в фонд Консервативной партии, сделанных связанными с Россией компаниями с июля 2016 года.

В Британии очень строгие правила, регулирующие пожертвования политическим партиям, подчеркнул политик.

"Пожертвования могут делать только граждане Британии, зарегистрированные в реестре избирателей", - пояснил Хэммонд, и эти пожертвования по его словам проходят тщательную проверку и регистрируются в избирательной комиссии.

"В нашей стране живут британские граждане российского происхождение, и я не думаю, что мы должны их очернять и мазать путинской краской. Мы должны понимать, что люди приезжают в нашу страну из многих мест, становятся гражданами Великобритании, живут по британским законам и должны иметь полное право участвовать в жизни страны", - добавил Хэммонд.

"Выводы не были сделаны"

"К сожалению, трагедия повторилась. Значит, правильные выводы не были сделаны, а принятых мер оказалось недостаточно", - сказала Марина Литвиненко в интервью Би-би-си, призвав консерваторов отказаться от денег компаний, связанных с Россией.

"Друзей следует выбирать очень тщательно. Когда вы разрешаете людям с деньгами приезжать в страну и вести бизнес, нужно знать, откуда деньги", - добавила вдова убитого экс-офицера ФСБ.

Image caption Правильные выводы не были сделаны, а принятых мер оказалось недостаточно, сказала Марина Литвиненко в интервью Би-би-си

Филип Хэммонд, комментируя эти слова Марины Литвиненко, заявил, что правительство в 2006 году приняло меры, которые до сих пор действуют.

Хэммонд был министром иностранных дел Великобритании в 2015 году, когда были опубликованы результаты общественного расследования смерти Александра Литвиненко.

"Закон Магнитского"

Джон Макдоннел в эфире Би-би-си призвал правительство принять закон, аналогичный американскому "закону Магнитского", если выяснится, что Кремль причастен к отравлению Скрипаля.

В США "закон Магнитского", подписанный Бараком Обамой в в 2012 году, предусматривает визовые санкции против российских чиновников, предположительно причастных к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в российском СИЗО в 2009 году.

Партия лейбористов уже предложила соответствующие поправки к законопроекту об отмывании денег, который сейчас рассматривает парламент, сказал он. Консерваторы, по словам Макдоннела, выступают против этих поправок.

"Теперь, я надеюсь, она позволят нам вернуть поправки в законопроект", - сказал он.

Филип Хэммонд в прошлом заявлял, что добавление "поправок Магнитского" в законопроект не обязательно.

"Министр внутренних дел и так имеет полномочия запрещать пребывание в Британии лицам, по ее мнению, представляющим угрозу общественному благу или безопасности", - заявлял Хэммонд.