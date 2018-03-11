В Иране разбился турецкий самолет, погибли 11 человек

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На борту самолета Bombardier Challenger 604 была дочь влиятельного турецкого бизнесмена, сообщают СМИ

На западе Ирана разбился турецкий частный самолет. Находившиеся на его борту 11 человек погибли, сообщают местные СМИ.

Самолет исчез с радаров районе города Шехре-Корд в провинции Чехармехаль и Бахтиария, сообщает иранский государственный телеканал IRINN. Очевидцы сообщают, что самолет упал и загорелся.

Как сообщил глава иранской Организации гражданской авиации Реза Джафарзаде, на борту самолета находились восемь пассажиров и три члена экипажа.

Самолет модели Bombardier Challenger 604 принадлежал компании турецкого бизнесмена Хуссейна Басарана. Как сообщают турецкие СМИ, на борту была дочь бизнесмена и семеро ее подруг. Они возвращались с девичника в Дубаи, пишут газеты.

Официальный представитель экстренных служб Шахин Фатхи в беседе с информагентством ISNA подтвердил, что все находившиеся на борту самолета погибли, а их тела не поддаются опознанию.

Представитель турецкого Красного Полумесяца в беседе с агентством Рейтер также сказал, что по всей вероятности при крушении не выжил никто. К месту крушения направлены команды спасателей.

Это вторая авиакатастрофа в Иране за последние недели.

В конце февраля на западе страны разбился пассажирский самолет авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший внутренний рейс из Тегерана в город Ясудж. На его борту было 66 человек.