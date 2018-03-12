"Козел отпущения" и "враг Запада": к Думе вышли защитники депутата Слуцкого

У здания Госдумы в центре Москвы прошла серия одиночных пикетов в поддержку депутата от партии ЛДПР Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в сексуальных домогательствах.

Как передает с места событий корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов, на акцию с выражением симпатий к Слуцкому пришли несколько человек.

Студент и сторонник ЛДПР по имени Андрей сказал Би-би-си, что считает обвинения в адрес Слуцкого "провокацией Запада".

"Этого (случаев харассмента), скорее всего, не происходило. Я сам полгода проходил практику у этого человека от университета. Было очень много девушек-практикантов, и никогда он ничего подобного себе не позволял", - утверждает Андрей.

"У нас пытаются подменять понятия и вводить понятие харассмента. Если у нас мужчина заплатил за женщину в ресторане - это выглядит адекватно, но там (на Западе) можно и в тюрьму загреметь, если ты заплатил за девушку в кафе", - говорит другой участник пикета, не назвавший своего имени.

Человек с бородой, назвавшийся Владимиром, говорит, что лично с депутатом Слуцким не знаком, не является членом ЛДПР или какой-либо другой организации, а представляет "гражданскую оппозицию".

"Это всё чисто из-за выборов. Потому что им надо на ком-то сорваться. На президенте они не могут, понимают, что может что-то произойти. Нашли козла отпущения", - полагает он.

"Якобы он (Слуцкий) ко всем домогался и приставал. Мне в это не верится. В первую очередь, у человека есть семья, есть дети. Я думаю, они просто коллективно собрались и поливают человека грязью. Это просто влияние Запада. Просто человек ее (журналистку) позвал куда-то поужинать, в интересах программы. А если она что-то там себе навоображала, то это ее личное воображение", - говорит Владимир.

Корреспондент Би-би-си напомнил, что Мария Захарова - официальный представитель МИД - также говорила о неподобающем поведении Слуцкого.

"Всё возможно, мы живем в такое время, когда всё решают деньги. Могли заплатить, еще что-то. Вероятность - процентов 70. А чему удивляться? Против нас - весь Евросоюз. Это мое личное мнение", - сказал пикетчик.

8 марта возле Думы прошла серия одиночных пикетов с требованием расследовать действия депутата Слуцкого. Акция была организована российским отделением Amnesty International.

"У Amnesty есть четко сформулированная позиция относительно сексуального насилия и сексуальных домогательств. Она заключается в том, что на государстве и властях должно лежать обязательство по защите прав личности", - сообщил Би-би-си представитель Amnesty International Александр Артемьев.

Одной из участниц пикета стала телеведущая Ксения Собчак, которая баллотируется в президенты России.

Череда обвинений

6 марта Русская служба Би-би-си опубликовала расшифровку аудиозаписи, на которой председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий делал непристойные предложения корреспонденту Фариде Рустамовой.

Рустамова также рассказала, что подверглась физическим домогательствам со стороны депутата. На ее замечание "вы распускаете руки" Слуцкий, согласно записи, ответил: "Я руки не распускаю, ну так если, чуть-чуть. Распускать руки - это некрасивое выражение".

Media playback is unsupported on your device "Это заказуха": депутат Слуцкий об обвинениях в домогательствах

В феврале с обвинениями Слуцкого в домогательствах выступили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, ранее работавшая на грузинском телевидении, и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.

Комиссия по этике Госдумы собирается рассмотреть обвинения в домогательствах, поступившие в адрес депутата Слуцкого, после 19 марта.

Слуцкий ранее называл обвинения в харассменте "заказухой". "Никогда женщины не жаловались и не пожалуются искренне на какие-то неправильные действия с моей стороны", - говорил депутат.

8 марта депутат опубликовал в своем "Фейсбуке" поздравления женщинам, пожелав им здоровья, душевных сил и счастья, и, "пользуясь случаем", попросил прощения у тех из них, кому "когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания". Что именно он имел в виду, Слуцкий не уточнил.