Тереза Мэй: Скрипаль был отравлен веществом, разработанным в России

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Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

По словам премьера, было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок".

"Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым отравляющим веществом такого типа, который производят в России. Оно относится к группе нервно-паралитических веществ под названием "Новички", - заявила Мэй.

"Принимая во внимание то, что это вещество идентифицировали ведущие в мире эксперты в сфере обороны, науки и технологий лаборатории в Портон Даун; то, что раньше Россия производила это вещество и могла бы произвести его снова; учитывая предыдущие спонсировавшиеся российским государством убийства и то, что, по нашей оценке, Россия считает некоторых перебежчиков легитимными целями для убийства, правительство пришло к выводу, что Россия с большой вероятностью ответственна за действия, направленные против Сергея Скрипаля и его дочери", - сказала Тереза Мэй, выступая в парламенте.

Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы представить объяснения по поводу произошедшего.

Если со стороны России не последует заслуживающего доверия ответа, сказала Тереза Мэй, отравление Скрипаля будет считаться противозаконным использованием российским государством силы на территории Великобритании.

Ранее сообщалось, что "Новички" были разработаны советскими учеными перед развалом СССР, следовало из статьи химика Вила Мирзаянова, опубликованной в газете "Московские новости" в 1992 году под заголовком "Отравленная политика".

Премьер-министр Великобритании в понедельник 12 марта провела в Лондоне заседание совета национальной безопасности, на котором министры правительства, руководители разведки и военного ведомства обсудили информацию, полученную в результате расследования обстоятельств отравления Сергея Скрипаля.

Реакция России

Российский МИД заявил, что обвинения британского премьера являются "очередной информационно-политической кампанией".

"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден : очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела - про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", - заявила представитель МИД Мария Захарова.

Депутат Госдумы и фигурант дела об отравлении Александа Литвиненко Андрей Луговой в беседе с ангентством Интерфакс заявил, что за столь короткое время в Британии не могли провести экспертизу вещества.

"Ситуация вокруг отравления Скрипаля идет по заранее проработанным лекалам на примере других историй. Поэтому столь поспешные заявления премьера Великобритании Терезы Мэй, особенно в отношении якобы сделанного в России нервно-паралитического вещества, как минимум безответственны", - сказал Луговой.

"Когда в течение нескольких дней делаются такие заявления, это говорит только о безответственности заявившего и может свидетельствовать о том, что не ставится задача найти правду", - подчеркнул он.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Скрипаль не мешал России.

"России это точно сейчас не нужно было, при всех вариантах. Скрипаль нам не мешал. Он сидел там, может быть, с кем-то сотрудничал, но это уже не наш вопрос. Он не был допущен ни к нашим секретам, ни к объектам. Он не нужен был нам, вообще России", - сказал Джабаров.