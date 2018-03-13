США согласны с выводами Лондона об участии России в отравлении Скрипаля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тиллерсон заявил, что США известно вещество, которым был отравлен Скрипаль

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о солидарности с Великобританией по вопросу об отравлении в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По словам Тиллерсона, США поддерживают выводы Лондона о возможном участии России в отравлении Скрипаля.

"Такому нападению, попытке убийства частного лица на земле суверенного государства, не может быть оправдания. И мы возмущены тем, что Россия предположительно вновь совершает такие действия. Начиная с Украины и Сирии, а теперь и в Великобритании, Россия продолжает оставаться безответственной силой нестабильности в мире, открыто пренебрегая суверенитетом других стран и жизнью своих граждан", - говорится в заявлении.

По его словам, лица, совершившие это нападение, должны быть привлечены к ответственности. При этом Тиллерсон подчеркнул, что ему не известно, было ли отравляющее вещество использовано с разрешения российских властей.

"Мы согласны с тем, что ответственные - и те, кто совершил преступление, и те, кто его заказал, - должны столкнуться с серьезными последствиями. Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и продолжим тесно координировать наши контрмеры", - заявил Тиллерсон.

В беседе с журналистами он также добавил, что США известно вещество, которым был отравлен Скрипаль. "Это вещество нам известно, и оно не широко распространено. К нему есть лишь очень ограниченный доступ", - сказал госсекретарь.

Media playback is unsupported on your device Тереза Мэй требует от России объяснений

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

По словам премьера, в отношении экс-полковника ГРУ было применено нервно-паралитическое отравляющее вещество под названием "Новичок".

"Принимая во внимание то, что это вещество идентифицировали ведущие в мире эксперты в сфере обороны, науки и технологий лаборатории в Портон Даун; то, что раньше Россия производила это вещество и могла бы произвести его снова; учитывая предыдущие спонсировавшиеся российским государством убийства и то, что, по нашей оценке, Россия считает некоторых перебежчиков легитимными целями для убийства, правительство пришло к выводу, что Россия с большой вероятностью ответственна за действия, направленные против Сергея Скрипаля и его дочери", - сказала Тереза Мэй.

"Либо это было прямым действием российского правительства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над распространением потенциально катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки", - добавила премьер.

Тереза Мэй заявила, что дает России время до конца вторника, чтобы представить объяснения по поводу произошедшего.

Если со стороны России не последует заслуживающего доверия ответа, сказала Тереза Мэй, отравление Скрипаля будет считаться противозаконным использованием российским государством силы на территории Великобритании.

Российский МИД заявил, что обвинения британского премьера являются "очередной информационно-политической кампанией".

В понедельник российский президент президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си Стивена Розенберга о причастности России к отравлению Скрипаля, сказал: "Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать".

Что такое "Новичок"

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В Солсбери, где отравили Скрипалей, несколько дней назад вошли войска химзащиты

"Новичками" называют высокотоксичные нервно-паралитические вещества, разработанные в СССР в 1970-х и 1980-х годах.

Одно из веществ этой группы, А-232, как сообщается, обладает более высокой токсичностью, чем известный токсин VX, способный убить человека за несколько минут.

Этот препарат выпускался в нескольких версиях, одна из которых, как сообщается, была одобрена российской армией для использования в качестве химического оружия.

Некоторые виды "Новичков" существуют в виде "бинарного оружия": токсин переносится в виде двух менее опасных веществ, а когда нужно его использовать, эти вещества смешиваются.

"Новички" были разработаны советскими учеными перед развалом СССР, следует из статьи химика Вила Мирзаянова, опубликованной в газете "Московские новости" в 1992 году под заголовком "Отравленная политика".