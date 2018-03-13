Лавров о деле Скрипаля: Британия не соблюдает международные нормы

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Британию предоставить Москве образцы вещества, которым, по данным британских спецслужб, был отравлен бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль. По словам Лаврова, международные нормы обязывают Британию пойти на такой шаг, однако она отказывается.

"Если говорить о том, что обязана сделать Великобритания в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия, то это следующее: во-первых, немедленно, как только возникли подозрения, что было применено отравляющее вещество, запрещенное конвенцией, немедленно нужно обратиться к стране, которую подозревают в том, что она является страной происхождения данного вещества", - сказал Лавров.

По его словам, Москва официально запросила Лондон о доступе к веществу, которым, предположительно, был отравлен Скрипаль, однако Британия ответила отказом. Лавров заявил, что в случае, если эта информация все же будет получена, Россия готова сотрудничать с британским следствием.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта без сознания на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в больнице в критическом состоянии.

В понедельник, 12 марта, британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Она потребовала, чтобы российские власти в течение суток сообщили, каким образом отравляющее вещество попало в Британию.

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