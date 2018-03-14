Москва назвала свои условия сотрудничества с Лондоном по делу Скрипаля

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Великобритании в течение 10 дней с момента получения официального запроса.

"Когда поступит официальный запрос, мы, как и положено в соответствии с нашими обязательствами по конвенции о запрещении химического оружия, в 10-дневный срок обязательно дадим ответ, который будет вписываться в требования этого международного документа", - сказал он.

В понедельник, 12 марта, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Она также потребовала от Москвы до полуночи следующего дня объяснить, каким образом отравляющее вещество попало в Британию.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон не говорить на языке ультиматумов. "Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще в принципе?" - сказала она.

Захарова также отметила, что механизмы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) предусматривают 10-дневный срок рассмотрения запроса.

В пресс-службе ОЗХО в среду Би-би-си подтвердили, что такой срок действительно предусматривается пунктом 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия.

"Никаких мотивов"

На брифинге в среду Лавров отметил, что Лондону придется отвечать "за попытку ввести в заблуждение международное сообщество".

По словам министра, у России не было никаких мотивов покушаться на экс-полковника ГРУ, и это выгодно тем, кто хочет "продолжать русофобскую кампанию". "Есть регресс, прогресса мы не наблюдаем", - прокомментировал Лавров развитие ситуации.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта без сознания на скамейке в центре Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в больнице в критическом состоянии.

Media playback is unsupported on your device Борис Джонсон о происшествие с Сергеем Скрипалем

На следующий день министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что если причастность России к отравлению будет доказана, то против Москвы могут быть приченены жесткие санкции. Власти США и Евросоюза заявили о своей солидарности с Британией по этому вопросу.

Российский президент Владимир Путин, отвечая 12 марта на вопрос корреспондента Би-би-си Стивена Розенберга о возможной причастности России к отравлению Скрипаля, сказал: "Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать".