"Безответственные" или "гуманные": российская реакция на ответ Британии

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Российские политики осудили власти Британии, которые объявили о высылке 23 дипломатов и приостановке контактов с Россией на высшем уровне. Оценки реакции Лондона на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля разнятся - от "бессовестной провокации" до "гуманной" меры.

МИД России спустя несколько часов после отчета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте заявил: "Ответные меры не заставят себя ждать".

"Заявление о мерах "наказания" России под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению С.Скрипаля и его дочери расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию", - сказано в заявлении.

Российский МИД снова напомнил, что Британия не задействовала "установленные международные форматы и инструменты", в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, чтобы расследовать отравление экс-полковника ГРУ и бывшего британского агента Скрипаля. Ранее об этом говорил министр Сергей Лавров.

"Британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию", - сказано в заявлении.

"Бессовестная провокация с плохо прописанным сценарием"

В первые же минуты после выступления Мэй в парламенте, где она объявила о мерах, которые будут приняты в отношении России, российский посол в Лондоне Александр Яковенко назвал выдворение российских дипломатов из Британии неприемлемым и провокационным.

Незадолго до заявления Мэй посол России был вызван в британский МИД. Он предупредил, что Великобритании следует ждать ответных мер на выдворение 23 дипломатов.

"Ответ наш будет резким. Реакция будет такова, что Великобритания пожалеет о своих действиях Сергей Кисляк, бывший посол России в США

Реакция российских политиков оказалась схожей, хотя нашлись и такие, кто счел ответные меры Лондона довольно мягкими и вполне гуманными.

Третье лицо в российском государстве - спикер верхней палаты Валентина Матвиенко - прокомментировала выступление Мэй в жестких выражениях. Она назвала ситуацию вокруг отравления в Солсбери "бессовестной провокацией с плохо прописанным сценарием якобы русского следа", цель которой - внушить миру негативный образ России.

"Британцы без предъявления каких-либо доказательств назначили виновной Россию. Это беспрецедентно. Я думаю, что дипломатическая практика не знает подобных примеров. Поэтому мы, Россия, должны отреагировать очень оперативно, очень жестко и зеркально", - заявила глава Совета Федерации.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Москва не должна ограничиваться высылкой такого же числа британских дипломатов. "Это должны согласовывать компетентные органы, МИД, но в принципе может быть даже и больше", - сказал он Интерфаксу.

Представитель МИД Мария Захарова еще до появления официального заявления министерства саркастически отозвалась об одной из объявленных британским премьером мер - отзыве официального приглашения Лаврова, который должен был прибыть в Британию с визитом. "Он его [приглашение] не принимал", - сказал Захарова.

Ее бывший коллега, экс-посол России в США Сергей Кисляк, который теперь заседает в Совете Федерации, назвал санкции Лондона безответственными и нечестными.

"Ответ наш будет резким. Реакция будет такова, что Великобритания пожалеет о своих действиях, - цитирует Кисляка РИА Новости. - Очень жалко, что они упали до такого уровня в наших отношениях. Великобритания заслуживает жесткого и резкого ответа".

"Шерлок Холмс переворачивается в гробу", - съязвил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил: "Если же они [Великобритания] сами ликвидировали Скрипаля, то это наша разведка скоро выяснит".

Руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале прокомментировала сообщение телеграм-канала "Незыгарь" о том, что Мэй назвала министра Лаврова недостойным поста главы МИД России. Сообщение было ошибочным - это сказал лидер лейбористов Джереми Корбин.

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Позже она признала, что комментировала "фейк", который "сдуру не проверила", и обещала больше не воспринимать всерьез информацию из-этого канала.

Пропустить Twitter пост , автор: @M_Simonyan 1. Сама виновата, всегда надо все перепроверять.



2. Ничего у Незыгаря больше всерьез воспринимать не буду (и раньше-то не очень).



3. Такого заявления Терезы Мэй не было. Но, согласитесь, оно таки было хайли лайкли! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 14 марта 2018 г.

Накануне Захарова из МИД России и Роскомнадзор предупреждали, что в случае принятия санкций против телеканала RT, который возглавляет Симоньян (например, лишения лицензии на вещание в Британии), в России немедленно будут лишены права работать британские СМИ.

Мэй в своем выступлении в парламенте сказала, что вопрос о судьбе RT должен решать британский медиарегулятор Ofcom.

"Главное, чтоб сборная приехала"

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал заявление британского премьера о том, что на чемпионат мира по футболу в России не приедут чиновники из Великобритании и члены королевского семьи.

Довольно гуманно британские политики отнеслись к своим болельщикам, спортсменам, не запрещая им приезжать на чемпионат мира. Англия всегда была очень мудрой Светлана Журова, олимпийская чемпионка

"Не столь важно, что чиновники не приедут, это их проблемы, важно, приедет ли команда, а она хочет приехать. Чемпионат мира раз в четыре года проводится", - считает Симонян.

А олимпийская чемпионка, замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова даже сочла вполне гуманными меры, на которые пошла Великобритания.

"Довольно гуманно британские политики отнеслись к своим болельщикам, спортсменам, не запрещая им приезжать на чемпионат мира. Англия всегда была очень мудрой, она своим спортсменам не запретила ехать на Олимпиаду-80, и самая представительная делегация тогда была именно из Британии" - цитирует Журову РИА Новости.

Российский оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выразил сожаление, что Лондон не предпринял мер против российских олигархов, ведущих бизнес в Великобритании.

"23 российских дипломата будут высланы из Британии. 23 российских олигарха и коррумпированных чиновника останутся наслаждаться жизнью в Лондоне", - написал он, но позже это сообщение исчезло из его "Твиттера". Зато появилось другое - уже о желании британцев "раскрыть богатства" чиновников и олигархов.

А галерист Марат Гельман в "Твиттере" порадовался тому, что Британия не предприняла в отношении России более жесткие меры.

"По-моему, это ответственный шаг. Вполне адекватный случившемуся. Очень рад, что посла не выслали", - написал он.