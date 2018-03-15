США ввели санкции против Пригожина и "фабрики троллей"

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Министерство финансов США расширило санкции против России. В новый санкционный список вошли 19 частных лиц, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин, и три компании, в том числе "Агентство интернет-исследований", также известное как "фабрика троллей".

Новые санкции введены в соответствии с "Актом противодействия противникам Америки через санкции" (CAATSA), который подписал в прошлом году президент США Дональд Трамп.

"Администрация США противодействует зловредной киберактивности России, в том числе ее попыткам вмешательства в американские выборы, разрушительным кибератакам и взломам, нацеленным на критически важную инфраструктуру", - говорится в заявлении главы минфина Стива Мнучина.

Министр добавил, что ведомство планирует ввести дополнительные санкции против российских чиновников и олигархов.

Кто попал в новый список

Почти все фигуранты списка имеют отношение к "фабрике троллей" - как и Пригожин, связанные с которым компании, как утверждали СМИ, финансировали "Агентство интернет-расследований".

Сам бизнесмен и две принадлежащие ему компании уже находились под американскими санкциями, но по другой причине - из-за его предполагаемой причастности к конфликту на востоке Украины. "Агентство" оказалось под санкциями впервые.

Еще два человека, впервые оказавшиеся под американскими санкциями, по данным минфина, связаны с ГРУ. Сами ГРУ и ФСБ (под санкциями США с 29 декабря 2016 года) также были включены в новый санкционный список.

Почему введены санкции?

В феврале большое жюри федерального суда американского округа Колумбия официально обвинило российскую компанию "Агентство интернет-исследований", также известную как "фабрика троллей", во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В тексте обвинения были перечислены имена 13 россиян (все они вошли в новый список), которые, как указывалось, являются сотрудниками организации или связаны с ней.

Согласно документу, они вели кампании в поддержку кандидата от республиканцев и подрывали имидж демократического кандидата Клинтон в социальных сетях и за их пределами, использовали краденные персональные данные американских граждан для создания счетов и профилей в "Инстаграме", "Твиттере", Youtube и "Фейсбуке", проникли в США под фальшивым предлогом и не намеревались регистрироваться в минюсте в качестве иностранных агентов.

При чем здесь Пригожин?

О том, что Пригожин может стоять за финансированием Агентства интернет-исследований (одной из юридических названий петербургской "фабрики кремлевских троллей"), впервые написала "Новая газета" в 2013 году.

Журналисты, устроившиеся на "фабрику" под прикрытием, встретили там людей, известных своей работой в проектах, близких к предпринимателю.

В 2014 году хакерская группа "Шалтай-Болтай" выложила в сеть взломанную переписку сотрудников и внутренние документы "фабрики троллей". Из нее следовало, что эта организация финансируется компаниями, близкими к Пригожину и получающими прибыль с подрядов министерства обороны России.

До 2018 года компании Пригожина были основными получателями контрактов на обеспечение питанием и санитарное обслуживание минобороны.

В 2016 году интернет-газета "Фонтанка" нашла связь близких к Пригожину компаний с действовавшим на Украине и в Сирии вооруженным формированием, известным как ЧВК Вагнера.

Би-би-си ранее не удалось добиться комментариев Пригожина на эту тему.